Aprendo il frigo, avevo giusto un paio di ingredienti che sembravano senza speranza: taleggio avanzato e qualche fetta di speck. Mancava davvero poco tempo prima che i miei amici arrivassero per cena e avendo dimenticato di fare la spesa, ho pensato: che cosa faccio adesso?

Poi lampo di genio! In meno di 20 minuti ho preparato degli gnocchi con taleggio, speck e noci che sono stati un vero successo. Non solo hanno voluto il bis, ma la mia amica mi ha chiesto la ricetta, ed io non potevo non accontentarla!

Ricetta degli gnocchi con taleggio, speck e noci: ti conquista al primo assaggio

Questa ricetta è speciale perché combina la cremosità del taleggio con il gusto intenso dello speck e la croccantezza delle noci, il tutto in un piatto veloce e facile da realizzare. Perfetta sia per una cena infrasettimanale sia per stupire amici senza passare ore ai fornelli. Il bello? Non serve essere chef provetti: il risultato è elegante e goloso senza fatica. E con i miei consigli, vedrai che successo a tavola!

Ingredienti per 4 persone

200 g di speck a fette

Olio extravergine d’oliva

160 g di noci già sgusciate e tritate grossolanamente

400 g di taleggio

6 cucchiai di latte

parmigiano grattugiato

1 kg di gnocchi già pronti

Preparazione

Scaldate una padella antiaderente e rolosate lo speck tagliato a listarelle con l’olio. Fatelo dorare e diventare croccante, poi mettetelo da parte scolandolo leggermente, lasciando il condimento nella padella. Nella stessa padella versate il latte e, appena si sarà scaldato, unite il taleggio spezzettato. Lasciatelo sciogliere a fuoco lento, mescolando ogni tanto per ottenere una crema liscia e profumata. Aggiungete il parmigiano grattugiato e metà delle noci tritate, mescolando per amalgamare bene. Il risultato deve essere un condimento cremoso e ricco. Cuocete gli gnocchi in abbondante acqua salata finché non salgono in superficie. Scolateli al dente e trasferiteli direttamente nella padella con il condimento. Saltate delicatamente per farli insaporire in modo uniforme. Impiattate e completate ogni porzione con lo speck croccante rimasto e la granella di noci, così ogni boccone avrà un perfetto equilibrio di sapori e consistenze. Servite caldissimi.

Se vuoi dare un tocco ancora più speciale, prova ad aggiungere un filo di miele sopra gli gnocchi appena impiattati: il contrasto con il salato dello speck e il cremoso del taleggio è sorprendente. Per una versione più leggera, puoi sostituire il latte con panna vegetale o latte scremato, mantenendo comunque la cremosità.

Io, ogni volta che preparo questo piatto, mi sorprendo di quanto pochi ingredienti possano trasformarsi in un piatto da veri gourmet, senza stress e con un risultato sempre impeccabile. E la cosa più bella? Gli apprezzamenti saranno assicurati!