Te lo dico subito che questi Crumbl Cookies sono una di quelle ricette che non avrei mai dovuto provare. Non perché siano difficili, anzi, ma perché da quando li ho sfornati la prima volta non riesco più a farne a meno. Sono grandi, morbidi al centro, croccantini ai bordi e con quei pezzi di cioccolato che ti conquistano al primo morso.

Crumbl Cookies XXL, la ricetta definitiva che non ti tradisce

Profumano di burro e vaniglia in un modo che ti fa venire voglia di mangiarli direttamente dalla teglia, ancora caldi. Sono perfetti quando vuoi coccolarti, ma anche quando hai bisogno di un dolce che faccia scena senza dover passare ore ai fornelli. E poi hanno quella magia americana che li rende un po’ ribelli, un po’ esagerati, ma decisamente indimenticabili.

Ingredienti per 10 cookies maxi

100 g di zucchero semolato

120 g zucchero di canna

2 uova medie

380 g farina ’00’

1 cucchiaino di vaniglia in polvere o liquido

1 cucchiaino raso di lievito per dolci

1/2 cucchiaino di bicarbonato

1 buona presa di sale

250 g di gocce o pezzi grossi di cioccolato fondente

200 g di burro morbido

Preparazione

Inizia lavorando il burro morbido con lo zucchero semolato e quello di canna. Utilizza la frusta elettrica per renderli gonfi e spumosi. Poi incorpora le uova, una alla volta, e prenditi un secondo per amalgamare bene. Unisci la vaniglia, il lievito, il bicarbonato e il sale. A questo punto aggiungi la farina setacciata poco alla volta. Mi raccomando: non lavorare troppo l’impasto. Basta quel minimo per far sparire le tracce di farina. Versa nell’impasto le gocce o i pezzi di cioccolato e mescola con una spatola. Io ci metto sempre qualche pezzo extra… non giudicare, è per la scienza. Ora forma 10 palline belle abbondanti, da circa 110-120 g l’una. Disponele su una teglia con carta forno e falle riposare in frigo per almeno 30-40 minuti. Questo passaggio è fondamentale per avere cookies alti e non troppo larghi. Cuoci in forno caldo a 180 gradi per 13-15 minuti. Fidati anche se il centro sembra ancora troppo morbido, è il momento giusto per sfornarli. Lascia riposare almeno 15 minuti. In questo tempo si assestano e diventano quella meraviglia appiccicosa e scioglievole che li rende unici. Il riposo in frigo è quasi magico, evita che si appiattiscano in cottura. Gli ingredienti a temperatura ambiente fanno tutta la differenza per una consistenza più soffice.

Conservali in un contenitore ermetico restano morbidi 4-5 giorni, anche se da me non arrivano mai al giorno due.