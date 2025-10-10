Pensavo che i passatelli di Massimo Bottura fossero una di quelle ricette “da chef” impossibili da replicare a casa. Sai, quelle che guardi in TV o leggi nei libri di cucina, sospirando davanti alla foto e pensando “magari un giorno…”. E invece no. Un giorno ho deciso di provarci davvero e beh, sorpresa delle sorprese: in mezz’ora ho portato in tavola un piatto che profumava di casa, ma aveva il sapore di un ristorante stellato.

I passatelli, con la loro semplicità disarmante, sono uno di quei comfort food che scaldano l’anima. Bottura li reinterpreta senza stravolgerli, mantiene la tradizione, ma la veste di eleganza. Il risultato? Una coccola gourmet, leggera ma avvolgente, che conquista al primo cucchiaio. Infatti è il mio piatto preferito quando il freddo ormai è arrivato e hai bisogno di quel pasto caldo che ti culla come in un abbraccio.

Ricetta dei passatelli di Bottura, comfort food con classe

A rendere unici questi passatelli è l’equilibrio perfetto tra gli ingredienti e il brodo. Il Parmigiano Reggiano DOP fa la differenza, il limone regala freschezza e la noce moscata quella nota calda e un po’ misteriosa che profuma la cucina. Sono morbidi ma consistenti, delicati ma saporiti. E soprattutto, sono una carezza per lo stomaco!

Ingredienti per 8 persone

2 litri di brodo di pollo

300 g di pangrattato

200 g di Parmigiano Reggiano DOP

6 uova

Scorza di 1 limone

Noce moscata qb

Preparazione

Metti sul fuoco una pentola capiente e porta a bollore il brodo di pollo. In una ciotola capiente unisci pangrattato, parmigiano, una grattatina di noce moscata e la scorza di limone. Aggiungi le uova e impasta con le mani, sentirai la consistenza cambiare fino a diventare una palla liscia e morbida. Ora metti l’impasto nello schiacciapatate con i fori larghi e “spremi” i passatelli direttamente nel brodo bollente. Cuocili per circa 1 minuto, finché non risalgono in superficie. Servili subito, fumanti, con un mestolo generoso di brodo.

Se vuoi renderli ancora più buoni aggiungi un pizzico di pepe bianco o qualche goccia di limone fresco prima di servire, e abbinali a un bicchiere di vino bianco.

I passatelli di Bottura non sono solo un piatto, ma un piccolo rito di felicità. Ti ricordano che anche la semplicità può essere elegante, e che la cucina, alla fine, è un gesto d’amore per chi ami e per te stessa. Fidati: una volta provati, li rifarai ancora e ancora, diventerà il tuo comfort food dell’inverno preferito da gustare insieme alla famiglia e ai tuoi bambini.