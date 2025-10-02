I miei figli adorano i Kinder fetta al latte. Io invece ho sempre avuto qualche remora a riempire il frigo di merendine confezionate, con ingredienti che non so neanche pronunciare. Così, un pomeriggio piovoso, ho deciso di provare la versione fatta in casa.

Mi aspettavo un risultato carino ma lontano dall’originale. Invece sorpresa delle sorprese: erano identici! Solo molto più buoni e genuini. Ora sono diventati il ​​nostro dolcetto del cuore, i bambini li divorano, e io sono tranquilla perché so cosa c’è dentro.

Kinder fetta al latte fatti in casa, una bontà!

Queste Kinder fette al latte con crema al latte hanno tutto: sono morbide, profumate e golose, ma senza conservanti o ingredienti strani. Una vera coccola senza sensi di colpa, che sa di casa e di cura. Prepararle è più semplice di quanto sembri, e il fatto che tu le possa personalizzare come più piacciano ai tuoi bimbi è la cosa più divertente!

Ingredienti per circa 12-14 fette

Per la pasta biscotto al cacao

8 uova medie

160 g di zucchero semolato

20 g di miele

70 g di farina 00

50 g cacao amaro in polvere

1 baccello di vaniglia

Per la crema al latte

700 g di panna fresca liquida

360 g di latte condensato

16 g gelatina in fogli

2 cucchiai di miele

2 cucchiaini di estratto di vaniglia

Preparazione

Metti in ammollo i fogli di gelatina in acqua fredda. Monta 600 g di panna fino a renderla soffice. In una ciotola unisci latte condensato, miele ed estratto di vaniglia. Scalda i restanti 100 g di panna, sciogli dentro la gelatina strizzata e versa nel composto di latte condensato. Infine incorpora la panna montata, poco alla volta. Copri e lascia riposare in frigo per 1 ora. Monta le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungi miele e semi di vaniglia. Incorpora farina e cacao setacciati, delicatamente. Versa l’impasto in una teglia rivestita e cuoci a 220 gradi per circa 12 minuti. Una volta sfornata, cospargi di zucchero, copri con pellicola e lascia raffreddare: resterà morbida. Dividi la pasta biscotto in due rettangoli uguali. Spalma la crema al latte su una metà, copri con l’altra e premi leggermente. Avvolgi tutto con pellicola e lascia riposare 1 ora in frigo, et voilà sono pronte!

Vuoi un tocco in più? Aggiungi un pizzico di cannella nella crema al latte, oppure delle gocce di cioccolato fondente. Io una volta ho provato con una spolverata di cocco: i bambini l’hanno ribattezzata “fetta tropicale”!