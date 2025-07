Questa ricetta unisce la delicatezza del risotto con i sapori intensi e mediterranei delle melanzane e del pomodoro, valorizzati dalla sapidità del Parmigiano Reggiano DOP, che si presenta anche sotto forma di croccante cialda per donare una texture inedita.

Questa versione riesce ad unire tradizione e innovazione, offrendo un piatto che celebra la cucina italiana con un tocco di creatività, ideale per chi ama i sapori mediterranei autentici e la consistenza cremosa del risotto.

Un classico reinventato

Il risotto alla parmigiana di melanzane combina gli ingredienti principali della parmigiana tradizionale – melanzane, pomodoro e Parmigiano – trasformandoli in una pietanza cremosa e dal gusto avvolgente. Le melanzane, prima arrostite lentamente in forno o fritte, rilasciano il loro sapore dolce e caratteristico, mentre il riso Carnaroli, tostato e sfumato con vino bianco, assorbe il sugo di pomodoro insaporito con cipolla e basilico fresco.

La preparazione prevede l’uso di burro freddo per la mantecatura finale, che conferisce al risotto una consistenza vellutata, e un tocco di aceto di vino bianco per esaltare i sapori. La cialda di Parmigiano aggiunge una nota croccante e intensa che completa il piatto, rendendolo adatto anche a occasioni speciali, pur mantenendo un costo contenuto e una difficoltà di preparazione accessibile.

Gli ingredienti principali per quattro persone sono: 320 grammi di riso Carnaroli, 300 grammi di melanzane, 50 grammi di burro freddo, 50 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato, 50 grammi di vino bianco e 5 grammi di aceto di vino bianco. Per il sugo si utilizzano 800 grammi di pomodori pelati, 50 grammi di cipolla rossa, basilico e sale.

La preparazione inizia con la cottura lenta delle melanzane al forno, dopo averle bucherellate e avvolte in carta forno e alluminio, per circa un’ora e mezza a 200°C. Nel frattempo si prepara il sugo soffriggendo la cipolla in olio extravergine di oliva, aggiungendo i pomodori pelati e il basilico, lasciando cuocere fino a riduzione.

Dopo aver eliminato la buccia dalle melanzane cotte al forno, si ricava la polpa che viene condita con olio e sale. Il riso viene tostato in pentola, sfumato con vino bianco e quindi cotto aggiungendo brodo caldo a poco a poco. La mantecatura con burro, Parmigiano e aceto di vino bianco avviene a fine cottura. Si impiatta con sugo di pomodoro, polpa di melanzane e la cialda di Parmigiano spezzata.

Per chi desiderasse una versione più rapida o con un sapore leggermente diverso, le melanzane possono essere grigliate invece che arrostite, conferendo una consistenza più soda e un retrogusto affumicato. Inoltre, l’aggiunta di cubetti di mozzarella o provola durante la cottura rende il risotto ancora più cremoso e filante.

Dal punto di vista nutrizionale, il risotto alla parmigiana di melanzane apporta circa 535 kcal per porzione, con un contenuto di carboidrati di 77,8 grammi, proteine 16 grammi, grassi 16,7 grammi di cui saturi 9,8 grammi, fibre 7,1 grammi, colesterolo 42,2 mg e sodio 377,3 mg. Questi dati sono indicativi e possono variare a seconda degli ingredienti specifici e del metodo di cottura.

La ricetta, di facile realizzazione, è ideale anche per chi desidera un piatto economico ma ricco di sapore, e si presta bene a essere consumata fresca. Si consiglia di conservare eventuali avanzi in frigorifero per un massimo di due giorni, mantenendo il risotto in un contenitore ermetico.