Un dessert che unisce leggerezza e gusto intenso, ideale per chi cerca un’alternativa al gelato tradizionale. La sua consistenza, a metà tra gelato e granita, e l’uso esclusivo di acqua, frutta fresca e zucchero lo rendono perfetto per concludere un pasto o per una merenda rinfrescante nelle giornate più calde.

Il sorbetto può essere conservato in freezer per un massimo di un mese, mantenendo intatte le sue caratteristiche di freschezza e gusto. È importante non superare questo tempo per evitare la perdita di qualità e la formazione di cristalli di ghiaccio.

Il sorbetto che ti cambia l’estate

Il sorbetto alle ciliegie si distingue per la sua struttura priva di latte, panna o uova, ingredienti tipici del gelato, ma non risulta nemmeno ghiacciato come una tradizionale granita. Questa consistenza è ottenuta grazie all’utilizzo della gelatiera, che permette di mantecare il composto a base di ciliegie fresche, acqua, zucchero e succo di limone, creando un equilibrio perfetto tra cremosità e leggerezza.

Il sapore intenso delle ciliegie emerge solo se si utilizzano frutti freschi, maturi e dolci, motivo per cui il sorbetto è stagionale, preparabile solo nei mesi in cui le ciliegie sono disponibili. Questa caratteristica lo rende un dessert esclusivo, perfetto per una pausa dolce durante l’estate.

Ingredienti

Per ottenere un sorbetto alle ciliegie di qualità, si utilizzano:

900 g di ciliegie dolci

160 g di zucchero

360 g di acqua

Succo di un limone

Dal punto di vista nutrizionale, una porzione di sorbetto alle ciliegie apporta circa 201,8 kcal, con un contenuto elevato di carboidrati (52 g), di cui la maggior parte zuccheri naturali (46,2 g). La presenza di proteine e grassi è minima, rispettivamente 1,7 g e 0,3 g, rendendo questo dessert leggero e adatto anche a chi segue regimi alimentari particolari. È comunque consigliabile verificare la compatibilità degli ingredienti con le proprie esigenze dietetiche, rivolgendosi a specialisti in caso di dubbi.

Preparazione

La preparazione del sorbetto alle ciliegie è semplice e si articola in alcune fasi fondamentali:

Lavare e snocciolare le ciliegie, ottenendo circa 700 g di frutto pulito. Preparare uno sciroppo sciogliendo lo zucchero nell’acqua portata a ebollizione, quindi lasciarlo raffreddare completamente. Frullare le ciliegie insieme al succo di limone, ottenendo una purea omogenea da passare al setaccio per eliminare residui solidi. Unire lo sciroppo freddo alla purea e mescolare bene. Versare il composto nella gelatiera e mantecare fino a che diventa cremoso. Trasferire il sorbetto in freezer per almeno 15-20 minuti prima di servire.

Per migliorare la presentazione, si consiglia di decorare il sorbetto con qualche ciliegia fresca e utilizzare uno spallinatore da gelato per porzionarlo con facilità.

Un suggerimento utile riguarda la capacità della gelatiera: prima di avviare la mantecatura, è consigliabile verificare la capienza della macchina, soprattutto se non è dotata di sistema autorefrigerante. In questi casi può essere necessario lavorare il composto in più riprese, utilizzando quantità minori di sorbetto per volta.