Un sugo semplice ma ricco, capace di trasformare un primo piatto in un’esperienza gastronomica rustica e avvolgente, degna delle migliori ricette della nonna. In piena estate, quando il caldo invita a piatti freschi e veloci, il peperone si conferma uno degli ingredienti più versatili e saporiti per preparare condimenti per pasta che coniugano gusto, leggerezza e tradizione.

Il peperone è apprezzato per la sua polpa carnosa e i colori vivaci che vanno dal verde al rosso fino al giallo e al violaceo. A differenza del peperoncino, non contiene capsaicina, quindi è totalmente privo di piccantezza, rendendolo adatto anche a palati più delicati. Originario delle regioni tropicali e subtropicali dell’America Centrale e del Sudamerica, oggi è ampiamente utilizzato nella cucina mediterranea, soprattutto in estate.

Questa ricetta valorizza i peperoni con una cottura al forno che ne facilita la digestione, eliminando la pellicina esterna, spesso causa di fastidi gastrointestinali. Il risultato è un sugo morbido, profumato e molto digeribile, adatto anche ai più piccoli e a chi solitamente evita questo ortaggio per la sua pesantezza.

Il sugo più buono che tu possa assaggiare

Per realizzare questo piatto, servono pochi ingredienti di stagione: 4 peperoni, 400 grammi di pomodori maturi, 2 spicchi d’aglio, basilico fresco, olio extra vergine d’oliva, sale e pepe a piacere, e 320 grammi di pasta, preferibilmente un formato che trattenga bene il condimento come i rigatoni o le penne.

Dopo aver lavato e asciugato i peperoni, si procede alla loro cottura in forno a 200 gradi per circa 20 minuti, fino a quando la pelle si stacca facilmente. A quel punto si eliminano pellicina, picciolo, semi e filamenti interni. La polpa viene quindi tagliata a pezzi e messa da parte.

In una casseruola si fa dorare dolcemente l’aglio in olio extra vergine, quindi si aggiungono i pomodori a pezzi e si lascia cuocere per una decina di minuti con un coperchio leggermente aperto. Si incorporano i peperoni, si regola di sale e pepe e si aggiunge il basilico spezzettato, proseguendo la cottura a fuoco basso per circa venti minuti. Se necessario, si può aggiungere un po’ d’acqua per raggiungere la consistenza desiderata.

Nel frattempo, la pasta viene cotta in abbondante acqua salata e scolata ancora al dente, per poi essere saltata nel sugo preparato, amalgamando bene i sapori. Il piatto va servito subito, ma è altrettanto gustoso anche freddo, ideale per i pranzi estivi all’aperto.

Il peperone è un alimento ricco di acqua (circa il 92-94% della sua composizione), con un basso contenuto calorico (20-27 kcal ogni 100 grammi), e una buona quantità di vitamine, soprattutto vitamina C, che raggiunge valori elevati (oltre 150 mg per 100 grammi). Contiene inoltre vitamine del gruppo B e vitamina A, importanti per il benessere della pelle e del sistema immunitario.

Questo condimento a base di peperoni si inserisce nella lunga tradizione dei sughi semplici e genuini della cucina popolare italiana, che valorizza gli ingredienti di stagione con preparazioni rapide ma saporite. La tecnica della cottura al forno per facilitare la pelatura è un metodo tramandato, ancora oggi molto apprezzato per la sua efficacia e per il gusto intenso che conferisce al piatto.

L’abbinamento con il basilico fresco richiama le note aromatiche tipiche della cucina mediterranea, mentre l’uso dell’olio extra vergine d’oliva sottolinea la ricerca di qualità e genuinità, caratteristiche imprescindibili per un risultato eccellente.

La versatilità di questo sugo permette anche di gustarlo freddo, come insalata di pasta, o come accompagnamento a secondi piatti leggeri di carne o pesce, offrendo così un’ottima soluzione per i pranzi estivi.