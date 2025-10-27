Stamattina mi sono svegliata con un’irresistibile voglia di dolce, ma non uno qualunque. Avevo in mente quell’aroma inconfondibile che senti solo passando davanti a una pasticceria di Palermo: burro, arancia, ricotta e un profumo di fritto che non ha nulla di peccaminoso, ma solo di irresistibile. Così ho deciso di preparare l’ iris fritta, uno dei miei dolci preferiti di sempre.

Ogni volta che le faccio, mi sento un po’ bambina. L’impasto che cresce lento sotto il canovaccio, la crema di ricotta che profuma di Sicilia e quel momento magico in cui la pallina dorata esce dall’olio… beh, diciamo che è difficile resistere alla tentazione di assaggiarne una ancora calda.

Ricetta delle Iris fritta palermitane

L’iris fritta è molto più di un dolce, è un abbraccio. Croccante fuori, morbida dentro, con un cuore che si scioglie letteralmente in bocca. È perfetta per la colazione della domenica, ma anche come merenda del pomeriggio o dessert dopo cena. E la cosa bella è che, una volta imparato il trucco, non è affatto difficile da fare. La ricetta che ti racconto oggi è quella tradizionale palermitana, proprio come la faceva la nonna di una mia amica: profumata alla scorza d’arancia e farcita con ricotta dolce e gocce di cioccolato.

Ingredienti

Farina 0 – 300 g

Farina manitoba – 300 g

Latte intero – 300 ml

Zucchero semolato – 80 g

Burro morbido – 60 g

Lievito di birra fresco – 20 g

Scorza d’arancia – 1

Per la farcia

Ricotta ben scolata – 500 g

Zucchero semolato – 300 g

Gocce di cioccolato – 100 g

Per impanare e friggere

Uova – 1 o 2

Pangrattato – q.b.

Olio di semi di arachide – q.b.

Farina per la spianatoia – q.b.

Preparazione

In una ciotola o nella planetaria unisci farine, zucchero, burro e scorza d’arancia. Sciogli il lievito nel latte tiepido, poi aggiungilo al composto, lavora fino a ottenere un impasto morbido ma non appiccicoso. Forma delle palline da 80/100 g, disponile su una teglia e lasciale lievitare per circa 2 ore. Nel frattempo, prepara la crema e mescola la ricotta con lo zucchero, aggiungi le gocce di cioccolato e conserva in frigo. Quando le palline saranno raddoppiate di volume, stendile delicatamente in dischi da 10-12 cm. Farcisci ogni disco con un cucchiaio di crema di ricotta e richiudi formando una sfera. Passa ogni iris nell’uovo sbattuto, poi nel pangrattato, e lasciale riposare un’altra ora. Friggile in olio caldo ma non bollente, poche alla volta, fino a doratura perfetta. Scolale su carta assorbente e… sì, gustale tiepide: è così che danno il meglio di sé.

Se vuoi renderle ancora più golose, aggiungi un cucchiaino di liquore all’arancia nella crema di ricotta, oppure sostituisci le gocce di cioccolato con pezzetti di canditi. E se ti avanza qualche iris (ma ne dubito!), scaldala in forno per pochi minuti: tornerà croccante come appena fatta.