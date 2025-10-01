Lo confesso per anni ho pensato che certe merendine non potessero proprio essere replicate a casa. Troppo perfette, troppo “da supermercato”. Poi, un pomeriggio piovoso in cui avevo voglia di dolce ma non di uscire, ho deciso di provarci.

E sorpresa delle sorprese… sono venute ancora meglio delle originali! Morbide, fresche e con quella crema che sembra una nuvola, le Kinder Fette al Latte fatte in casa sono diventate un piccolo vizio che preparo quando voglio coccolarmi senza troppi sensi di colpa.

Il bello? Non serve essere pasticcieri, la ricetta è semplice, si fa in poco tempo e ti regala una merenda che fa sorridere chiunque la assaggi.

Kinder fette al latte fatte in casa: sono più buone di quelle famose e non ci vuole nulla

Ti dico solo questo perfino mio marito li ha voluti mangiare, e la mattina inizia in un’altro modo. Sono leggere, dolci al punto giusto e hanno quella freschezza che ti fa pensare subito a un momento di pausa tutta pe te e tutta a famiglia. È una di quelle ricette che profumano di casa e di buono, che puoi gustare accanto a una tisana calda o infilare nello zaino dei bambini per la scuola, sapendo di aver messo dentro qualcosa di sano.

Ingredienti per circa 12 fette

Pasta biscotto al cacao:

7 tuorli medi

5 albumi medi

140 g di farina 00

40 g di cacao amaro in polvere

170 g di zucchero semolato

2 cucchiaini di miele millefiori

Crema al latte:

400 g di panna già zuccherata, ben fredda di frigo

120 g di latte condensato (anche fatto in casa)

2 cucchiai di miele millefiori

Preparazione