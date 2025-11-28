Ci sono ricette che arrivano per caso, magari nei giorni in cui hai poca voglia di cucinare ma tanta voglia di qualcosa di buono. Questa frittata di patate cotta interamente in friggitrice ad aria è una di quelle scoperte che non ti aspetti: leggera, profumata e incredibilmente golosa.

La prima volta l’ho preparata quasi per gioco, convinta che niente potesse superare la classica versione in padella. Invece mi sono ricreduta al primo morso: consistenza perfetta, patate morbide al punto giusto e un interno cremoso grazie alla provola. E poi, diciamolo, la comodità di non dover girare la frittata a metà cottura non ha prezzo.

Frittata di patate in friggitrice ad aria: la versione più buona e senza fatica

Questa è la ricetta che preparo quando voglio una cena semplice ma soddisfacente, o quando ho bisogno di un piatto che profuma di casa senza passare ore ai fornelli. Ed è sorprendente quanto la friggitrice ad aria riesca a dare una doratura uniforme senza appesantire il risultato finale.

Ingredienti per 2 persone

350 g di patate

1 cipolla

Olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

4 uova

40 g di provola grattugiata

Preparazione

La prima cosa che faccio è occuparmi delle patate. Le pelo e le taglio a fette sottili, ma non troppo: devono restare compatte e non sfaldarsi in cottura. Le condisco con un filo d’olio e un pizzico di sale, giusto il necessario per darle sapore senza appesantire la ricetta.

A questo punto trasferisco tutto nel cestello della friggitrice ad aria. Bastano 10–15 minuti a 180°C perché diventino dorate e morbide. Ogni tanto do una mescolata per assicurarmi che cuociano uniformemente. Se ti piace la cipolla, puoi aggiungerla già in questa fase: diventerà dolcissima e profumata.

Nel frattempo preparo il cuore della frittata. Rompo le uova in una ciotola, aggiungo un pizzico di sale e la provola grattugiata. Una veloce mescolata e il profumo del formaggio inizia già a farsi sentire. Quando le patate sono pronte, le unisco al composto di uova e amalgamo tutto.

Ora arriva il momento della magia: verso il composto in una piccola teglia adatta alla friggitrice ad aria e lascio cuocere per circa 20 minuti a 140 gradi. In questo tempo la frittata si gonfia leggermente, si compatta e diventa morbida dentro e dorata fuori. Quando la tiro fuori, il profumo è irresistibile.

Servila ben calda e vedrai che sparirà in un attimo. La cosa bella di questa ricetta è che puoi personalizzarla ogni volta: un po’ di pepe nero, qualche cubetto di prosciutto, un mix di formaggi o persino zucchine sottili se vuoi renderla più fresca. La friggitrice ad aria fa tutto il lavoro difficile, tu devi solo divertirti.