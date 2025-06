Non solo per quel che si tratta di insalate o secondi piatti, ma anche la pasta può essere preparata senza essere troppo elaborata, ma non per questo perdendo il suo gusto ed il suo sapore. La ricetta che stiamo per proporvi è proprio così.

Curiosi di sapere di cosa stiamo parlando? Allora continuate a leggere e ne scoprirete davvero delle belle. Vediamo di cosa si tratta.

Una pasta fresca pronta in pochi minuti

Cucinare non si abbina al concetto di estate. Il caldo è davvero troppo e la voglia di stare troppo vicino ai fornelli, di certo, non fa al caso nostro. Cosa fare allora? Non si mangia? Questo no, ma è possibile creare delle ricette e proporre manicaretti del tutto nuovi che abbiano la possibilità di non farci perdere troppo tempo in cucina, ma di farci assaporare cose che nessuno mai avrebbe mangiato.

La ricetta che stiamo per proporvi oggi ha proprio queste caratteristiche: si tratta di un primo piatto, di una pasta estiva che arriva da “Cucinandomelagodo”. Combina insieme sapori nuovi, freschezza e quel tocco di gusto che, sempre, deve esserci e stare anche in un piatto di pasta. Ingredienti giusti e quel pizzico di fantasia che non guasta mai.

Ecco tutto ciò che ci occorre

Attraverso una ricetta presa da Youtube, Andrea, un giovane ragazzo che ha l’hobby per la cucina ci propone la sua pasta alternativa.

Vediamo insieme cosa ci occorre:

Zucchine ;

; Porro;

Sale e pepe;

Zafferano;

Mandorle;

Feta greca;

Pasta in formato fusilli;

Olio extravergine d’oliva.

Iniziamo con l’aggiungere, in padella, le zucchine tagliate a rondelle, fatele cuocere in un giro d’olio, e dopo 5minuti, aggiungete il porro tagliato e pulito. Successivamente aggiustiamo anche di sale, e aggiungiamo un mestolo di acqua calda.

A parte, iniziamo a mettere sul fuoco l’acqua per la pasta. Lasciamo cuocere le zucchine per altri 3/4 minuti. Inserite metà delle zucchine in un mixer, aggiungendoci le mandorle, lo zafferano (che precedentemente, abbiamo sciolto in acqua), la feta, l’olio, e un pizzico di pepe. Mixiamo e, una volta ottenuta la crema di zucchine e mandorle, mettetela da parte.

Scolate la pasta, poi, all’interno della padella con l’altra metà delle zucchine rimaste, mescoliamo. Aggiungiamo la crema preparata e fatta riposare qualche minuto, mantechiamo per bene e infine serviamo. Vi leccherete i baffi da quanto è buona!