Per anni ho pensato che la pasta al gratin fosse una di quelle ricette “da pranzo importante”, roba da mamme super organizzate e non da chi arriva a casa all’ultimo minuto affamata e con la voglia di qualcosa di buono. E invece no. L’ho riscoperta quasi per caso, un sabato piovoso in cui avevo solo un po’ di mozzarella, del prosciutto cotto e una gran voglia di comfort food. Risultato? Un profumo in cucina che sapeva di domenica, di forno acceso e di ricordi d’infanzia.

La mia Pasta al Gratin Napoletana super filante

La pasta al gratin napoletana è una di quelle ricette che ti abbraccia. È semplice ma ricca, cremosa e filante da far venire l’acquolina solo a guardarla. Una vera coccola senza sensi di colpa. Ti avviso, una volta provata, sarà difficile non rifarla ogni settimana.

Ingredienti per 4 persone

Pasta corta 500 g

Mozzarella per pizza 300 g

Prosciutto cotto a cubetti 400 g

Sale qb

Burro 40 g

Parmigiano Reggiano grattugiato 40 g

Pangrattato 60 g

Per la besciamella:

Farina bianca 80 g

Burro 80 g

Latte intero 600 ml

Sale, pepe e noce noscata q.b

Preparazione

In un pentolino dal fondo spesso, fai fondere il burro. Aggiungere la farina e mescola bene fino a ottenere una crema dorata (il roux ). Versa il latte a filo, mescolando con una frusta per evitare i grumi. Cuoci per circa 5 minuti, poi aggiungi sale, pepe e noce moscata. Lessa la pasta in acqua leggermente salata e scolala 4 minuti prima del tempo indicato. Condiscila subito con il burro, così resta bella morbida e profumata. Taglia la mozzarella a cubetti e uniscila alla pasta ormai tiepida, insieme al prosciutto cotto. In una teglia imburrata, spalma un po’ di besciamella sul fondo. Versa la pasta, coprila con il resto della besciamella, poi spolvera con pangrattato e parmigiano. Informa a 180 gradi per 10 minuti, poi passa al grill per altri 5 minuti finché non diventa dorata e irresistibilmente filante.

Piccolo trucco personale, ogni tanto ci aggiungi una spolverata di origano o qualche cubetto di provola affumicata. Il profumo che si sprigiona è qualcosa di divino .

Alla fine, la pasta al gratin napoletana è molto più di un piatto: è un rito di casa. Quella teglia che esce fumante dal forno, il formaggio che fila come in una pubblicità anni ’90, e quel primo boccone che ti fa dimenticare la giornata. È la mia coccola preferita, e scommetto che, dopo averla provata, diventerà anche la tua.