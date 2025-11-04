Stamattina avevo voglia di qualcosa che scaldasse cuore e pancia, ma senza complicazioni. Giusto due carote, un po’ di cavolo nero e qualche patata in frigo… e poi mi è venuto in mente il mio piccolo segreto dell’autunno: la zuppa di fagioli e cavolo nero. Una ricetta che mi salva sempre, economica, semplice e con quel profumo di casa che ti avvolge appena entri in cucina.

Zuppa di fagioli e cavolo nero: ricetta d’autunno

La sua magia sta nella semplicità: pochi ingredienti, tanta verdura e legumi che rendono la zuppa densa e avvolgente. Perfetta da preparare anche in anticipo, perché più riposa, più si insaporisce. È leggera, ma allo stesso tempo confortante, e ogni cucchiaiata ti regala una piccola coccola senza sensi di colpa. Ora non resta che metterci in grembiule e cominciare per riscaldare i nostri pranzi autunnali!

Ingredienti (per 4 persone)

1 kg cavolo nero

450 g fagioli borlotti freschi

500 g patate

2 carote

1 costa di sedano

1 cipolla

1 l brodo vegetale (circa)

q.b. sale

Olio extravergine d’oliva

Preparazione

Pulite il cavolo nero: staccate le foglie dal fusto ed eliminate la parte centrale più dura. Sciacquate le foglie sotto acqua corrente e tritatele grossolanamente. Tritate finemente anche carote, sedano e cipolla. Se usate fagioli freschi, lessateli e conservate l’acqua di cottura per cuocere la zuppa Pelate le patate e tagliatele a cubetti. In un’ampia pentola, meglio se di terracotta, soffriggete il trito di carote, sedano e cipolla con un filo d’olio. Unite le patate, salatele leggermente e insaporitele un minuto. Aggiungete il cavolo nero. Bagnate con l’acqua dei fagioli o con brodo vegetale, coprite e lasciate cuocere a fiamma dolce per circa 20 minuti, mescolando di tanto in tanto. Aggiungete i fagioli e continuate la cottura altri 10 minuti, regolando di sale. Per una zuppa più cremosa, frullate 2-3 mestoli e rimettete il composto nella pentola. Mescolate e cuocete ancora un paio di minuti. Servite calda, magari con fette di pane tostato da intingere.

La zuppa si conserva in frigorifero per 2-3 giorni e migliora ancora di più se preparata in anticipo. Per variarla, potete sostituire i borlotti con altri legumi, aggiungere zucca a cubetti o pomodori pelati. Per chi non è vegetariano, un po’ di pancetta o guanciale a cubetti nel soffritto farà impazzire tutti!

Non c’è niente di più gratificante che sedersi a tavola con una zuppa fumante dopo una giornata fredda. Ogni cucchiaiata ti scalda e ti coccola. E poi la soddisfazione di aver preparato un pranzo completo con pochi euro… beh, è una piccola gioia che vale doppio. La prossima volta, provate a spolverare un po’ di pepe nero appena macinato o qualche crostino aromatizzato: vedrete che sapore!