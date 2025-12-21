Ci sono quei giorni di festa in cui la voglia di cucinare c’è, ma l’energia un po’ meno. Santo Stefano, ammettiamolo, è proprio uno di quelli: frigo ancora pieno, ospiti che passano “solo per un saluto” e la necessità di preparare qualcosa al volo che sembri pensato con cura. È qui che entrano in scena questi spiedini di pasta sfoglia e olive, una ricetta che ormai tengo sempre come asso nella manica. Perfette per queste festività da gustare con tutta la famiglia e amici.

Spiedini dorati di pasta sfoglia e olive: l’antipasto furbo delle feste

La prima volta li ho preparati quasi per caso, con quello che avevo in dispensa. Il risultato? Sono spariti in pochi minuti, accompagnati da quella frase che ogni cuoca ama sentirsi dire: “Ma li hai fatti tu?”. Sono leggeri, fragranti, profumati e hanno quell’aria da aperitivo chic che fa subito festa.

Questi spiedini sono buonissimi sia caldi che tiepidi, quindi perfetti se devi prepararli in anticipo. Se vuoi renderli ancora più golosi, puoi alternare alle olive qualche pezzetto di wurstel o dadini di formaggio a pasta filata: piacciono tantissimo anche ai bambini.

A volte aggiungo una spolverata di paprika dolce o di rosmarino tritato per cambiare profumo, oppure sostituisco il sesamo con semi di papavero. Insomma, una ricetta semplice che si adatta a quello che hai in casa. E la cosa più bella? In 15 minuti sono pronti e in 5 minuti saranno anche finiti!

Ingredienti (per 6 persone)

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

100 g di olive verdi denocciolate

100 g di olive nere denocciolate

1 uovo

Semi di sesamo q.b.

Spiedini di legno q.b.

Preparazione

Per prima cosa srotola la pasta sfoglia sul piano di lavoro e tagliala a strisce regolari, larghe circa un paio di centimetri. Non serve essere precisissime: l’effetto finale resta bellissimo anche con qualche imperfezione, anzi, dà un’aria più “fatta in casa”.

Prendi uno spiedino e infilza l’estremità di una striscia di sfoglia. A questo punto inizia ad alternare le olive, verdi e nere, facendole scorrere lungo lo spiedino mentre accompagni la sfoglia formando una specie di serpentina. È un passaggio quasi rilassante, uno di quelli che puoi fare chiacchierando in cucina.

Continua fino a terminare tutti gli ingredienti, poi sistema gli spiedini su una teglia rivestita di carta forno. Spennellali delicatamente con l’uovo sbattuto: servirà a renderli dorati e irresistibili. Completa con una generosa spolverata di semi di sesamo.

Inforna a 180 gradi per circa 20 minuti, finché la sfoglia non sarà gonfia e ben colorita. Il profumo che inizierà a diffondersi in cucina è il vero segnale che stai facendo centro.