Ci sono piatti che sanno di casa, che appena li assaggi ti riportano subito a quei pranzi in cucina con la nonna, tra chiacchiere, profumi e un po’ di quella magia che solo le ricette semplici sanno regalare. Le frittelle di zucca appartengono proprio a quella categoria: rustiche, genuine, morbide dentro e croccatine fuori. Ogni volta che le preparo mi sembra di tornare bambina, con la nonna che mi diceva “so’ pronte, vieni ad assaggiarle!”.

Questa versione è davvero speciale, zucca grattugiata, porri delicati, due tipi di formaggio che regalano sapidità e cremosità, e quel pizzico di lievito che rende l’impasto soffice al punto giusto. Nulla di complicato, anzi: una volta che hai pulito la zucca, il resto è un gioco da ragazzi.

E se vuoi divertirti a personalizzarle, puoi anche sostituire il porro con una cipolla dolce, oppure rendere l’interno filante aggiungendo qualche dadino di provola o scamorza. Insomma, il bello di queste frittelle è che non annoiano mai, puoi variarle ogni volta in base a quello che hai in frigo.

Ricetta frittelle alla zucca croccanti e irresistibili

Le frittelle di zucca sono perfette come antipasto sfizioso, come contorno alternativo o anche come piatto unico leggero se accompagnato con un’insalata fresca. A me piace servirle calde la sera, magari al posto della classica focaccia, perché hanno quella consistenza che scalda il cuore. Prepararle richiede pochi minuti e il risultato è sempre spettacolare: una tira l’altra, e ti avviso… spariscono dal piatto in un attimo!

Ingredienti

Zucca violina (da pulire) 800 g

Porri (da pulire) 200 g

Farina 00 200 g

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 80 g

Pecorino da grattugiare 80 g

Uova medie 4

Lievito istantaneo per preparazioni salate 8 g

Sale fino qb

Pepe nero qb

Preparazione

Per prima cosa puliamo la zucca, togliendo la buccia, i semi ei filamenti interni, grattugiamo la polpa con una grattugia a fori larghi, poi la tamponiamo con carta assorbente. Mondiamo il porro e lo tagliamo a rondelle sottili. In una ciotola uniamo la zucca grattugiata, le uova, il sale e il pepe, mescolando bene. Aggiungiamo il Parmigiano Reggiano e il Pecorino grattugiati, il porro e infine la farina. Incorporiamo anche il lievito istantaneo e lavoriamo fino a ottenere un composto morbido e ben amalgamato. In un pentolino scaldiamo abbondante olio di semi fino a raggiungere i 175-180 gradi. Versiamo l’impasto a cucchiaiate nell’olio caldo e friggiamo per pochi minuti, girando le frittelle da entrambi i lati finché diventano dorate e croccanti. Le scoliamo su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Se vogliamo, possiamo guarnire con un po’ di erba cipollina tritata per dare freschezza.

Gustiamole subito, appena pronte, perché come tutti i fritti rendono al massimo calde e croccanti. Vedrai che successo!