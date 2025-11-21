Ci sono ricette che ti conquistano al primo assaggio, e poi ci sono quelle che ti conquistano già mentre le prepari. Questo dessert appartiene alla seconda categoria. L’ho scoperto una sera in cui avevo voglia di qualcosa di dolce ma zero voglia di accendere il forno. Avevo pochi ingredienti in casa, quelli “di base”, e in 5 minuti è nato uno dei dolci più semplici che abbia mai fatto, il risultato è stato irresistibile!

Dessert lampo in 5 minuti, veloce e irresistibile

È uno di quei dessert che sembrano un piccolo segreto: semplice, casalingo, ma così buono che ti ritrovi a rifarlo ogni volta che arriva qualcuno all’improvviso… o quando hai proprio bisogno di un abbraccio in forma di cucchiaio. Io ci vado matta, e anche i miei bambini lo adorano. Infatti è il mio must della domenica. Col mio dessert lampo in 5 minuti, ti svolto il dolce post cena.

Ingredienti

2 uova

2 cucchiai di zucchero

1 pizzico di sale

4 cucchiai di farina

300 ml di latte

Qualche goccia di vaniglia

burro q.b

Biscotti a scelta

Preparazione

In un pentolino metto l’uovo, lo zucchero, il pizzico di sale e la farina. Uso una spatola o un cucchiaio di legno e mescolo finché ottengo una pastellina liscia. All’inizio può sembrare un po’ grumosa. Aggiungo il latte a filo, lentamente, mentre continuo a mescolare. Unisco qualche goccia di vaniglia, poi accendo il fuoco basso e lascio che la crema inizi ad addensarsi. Quando comincia a prendere consistenza, aggiungo un paio di cubetti di burro. Mescolo ancora finché la crema diventa densa, lucida e incredibilmente vellutata. Lasciala raffreddare un paio di minuti che diventerà ancora più setosa. Prendo la mia pirofila di vetro quella piccola da lasagna, perfetta per questi dolci stratificati e inizio il divertimento. Metto uno strato di biscotti, poi uno strato generoso di crema, livello con il cucchiaio. E ricomincio con biscotti, crema, biscotti, crema fino a usare tutto. Sciolgo un po’ di cioccolato a bagnomaria o nel microonde. Lo verso sull’ultimo strato e lo spalmo bene. Si forma una sorta di guscio croccante che si rompe quando affondi il cucchiaio… ed è sempre un momento di pura gioia. Metto tutto in frigo per qualche ora prima di mangiarlo.

Ed eccolo qui, un dessert che si prepara in 5 minuti, leggero ma goloso, elegante nella sua semplicità. Perfetto quando hai ospiti improvvisi, quando vuoi qualcosa di dolce ma non vuoi esagerare, o quando hai una giornata no e l’unica cosa che ti può sollevare il morale è affondare il cucchiaio in qualcosa di goloso.