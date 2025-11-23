Ci sono ricette che sanno di viaggio, anche quando le prepari nella tua cucina. Il pasticciotto leccese è una di quelle: un boccone e sembra di essere catapultate tra vicoli assolati, bar storici e mattinate d’estate. Per me è un dolce del cuore, forse perché l’ho assaggiato la prima volta proprio in Salento, ancora bambina, e quella crema vellutata chiusa in uno scrigno di frolla mi è rimasta impressa per anni.
Ricetta: pasticciotto leccese, il dolce che profuma di vacanza
Quando ho provato a rifarlo a casa, quasi per gioco, ho scoperto che non solo è fattibilissimo, ma diventa anche un rito familiare irresistibile. La frolla morbida, l’aroma di limone, la crema che profuma di un tempo lento: impossibile non innamorarsene. Ti assicuro che il tris è assicurato e i complimenti pure!
Ingredienti
Per la frolla
- 1 kg farina 00
- 500 g strutto
- 600 g zucchero
- 6 uova
- 1 cucchiaino di ammoniaca per dolci
- 6 gocce di aroma al limone
Per la crema pasticcera
- 6 tuorli
- 16 cucchiai di zucchero rasi
- 6 cucchiai di farina 00
- 1 l di latte parzialmente scremato
- La buccia di 2 limoni
Preparazione
- Metti zucchero e strutto nella planetaria e lascia lavorare fino a ottenere una crema liscia.
- Unisci un uovo alla volta, aspettando sempre che il precedente sia assorbito.
- Aggiungi la farina mescolata all’ammoniaca e, se usi la buccia di limone, inseriscila ora.
- Se preferisci l’aroma, mettilo all’inizio con lo zucchero.
- Lavora finché l’impasto diventa morbido e compatto.
- Trasferiscilo sul piano infarinato, forma un salsicciotto, avvolgilo nella pellicola e lascialo riposare in frigo almeno un’ora.
- Scalda il latte con la buccia di limone a fiamma bassa, senza farlo bollire.
- A parte monta i tuorli con lo zucchero, poi aggiungi la farina.
- Versa questo composto nel latte caldo e mescola continuamente finché si addensa.
- Lascia raffreddare, poi copri con pellicola a contatto e trasferisci in frigo.
- Prendi le formine per pasticciotti e foderale con un sottile strato di frolla.
- Riempi con la crema pasticcera fredda e copri con un altro disco di frolla, più sottile. Sigilla bene i bordi.
- Lascia riposare i pasticciotti in frigo: è il trucco che impedisce alla crema di fuoriuscire in cottura.
- Spennella con un uovo sbattuto e cuoci a 200 gradi in forno statico per circa 15 minuti, o finché diventano dorati.
- Lascia raffreddare qualche minuto, poi sforma con delicatezza.
I pasticciotti sono deliziosi appena intiepiditi, quando la frolla è fragrante e la crema ancora morbida. E, come sempre succede con le ricette che parlano al cuore, puoi divertirti a personalizzarli: prova una crema al cioccolato, una farcitura con amarene sciroppate o persino una crema al pistacchio per una versione più golosa.