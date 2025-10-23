Ieri sera avevo una voglia matta di patatine fritte. Quelle belle dorate, croccanti, da tuffarci dentro una montagna di maionese e un po’ di ketchup, giusto per non farmi mancare nulla.

Ma, lo ammetto, l’idea di friggere mi faceva passare la poesia: odore in tutta la casa, schizzi d’olio, e poi… quella vocina fastidiosa che ti ricorda che forse non è proprio il pasto più leggero del mondo.

Poi mi è venuto in mente un piccolo trucco che mi aveva svelato un amico chef: le patatine “fatte bene” non devono per forza essere immerse nell’olio.

Patatine fritte buone come al ristorante? Ti svelo il trucco!

Hai capito, bene non serve friggere e usare litri di olio per delle patatine perfette! Basta la friggitrice ad aria e un segreto da ristorante per ottenere quella croccantezza irresistibile. Da quel momento, non sono più tornata indietro!

Ingredienti

4 patate medie (meglio se a pasta gialla)

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

sale qb

Paprika, rosmarino o altre spezie a piacere

Preparazione

Pela le patate e tagliale a bastoncini regolari, cerca di farli più o meno uguali: cuoceranno meglio e in modo uniforme. E ora arriva il trucco del ristorante, immergi le patate in acqua fredda con qualche cubetto di ghiaccio per almeno mezz’ora. Sì, proprio così! Questo passaggio serve ad eliminare l’amido in eccesso e a mantenerle compatte, così diventano super croccanti, anzi se hai tempo, cambia l’acqua una o due volte. Scola bene le patate e asciugale con cura, magari aiutandoti con un canovaccio pulito. Devono essere perfettamente asciutte è il segreto per una croccantezza wow. A questo punto, versate in una ciotola e aggiungete un cucchiaio d’olio extravergine e mescola. Se ti piace, aggiungi paprika dolce, rosmarino o un pizzico di pepe. Preriscalda la friggitrice ad aria per 3-5 minuti, poi distribuisci le patatine nel cestello in un solo strato . Cuoci a 200 gradi per 10 minuti, agitare il cestello a metà cottura, poi abbassarlo leggermente a 180 gradi e proseguire per altri 10-15 minuti, finché non saranno dorati e fragranti. Appena pronte, trasferiscile su un piatto, salale subito.

Se vuoi puoi utilizzare le patate dolci, unire al mix di spezie anche un bel cucchiaio di parmiggiano grattuggiato, e servire con salsa allo yogurt o maionese spicy per un tocco più deciso.

E se hai poco tempo? Nessun problema. Le patatine surgelate vengono benissimo anche senza olio: 200 gradi per 12-15 minuti, scuotendo il cestello a metà.