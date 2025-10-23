Ieri sera avevo una voglia matta di patatine fritte. Quelle belle dorate, croccanti, da tuffarci dentro una montagna di maionese e un po’ di ketchup, giusto per non farmi mancare nulla.
Ma, lo ammetto, l’idea di friggere mi faceva passare la poesia: odore in tutta la casa, schizzi d’olio, e poi… quella vocina fastidiosa che ti ricorda che forse non è proprio il pasto più leggero del mondo.
Poi mi è venuto in mente un piccolo trucco che mi aveva svelato un amico chef: le patatine “fatte bene” non devono per forza essere immerse nell’olio.
Patatine fritte buone come al ristorante? Ti svelo il trucco!
Hai capito, bene non serve friggere e usare litri di olio per delle patatine perfette! Basta la friggitrice ad aria e un segreto da ristorante per ottenere quella croccantezza irresistibile. Da quel momento, non sono più tornata indietro!
Ingredienti
- 4 patate medie (meglio se a pasta gialla)
- 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
- sale qb
- Paprika, rosmarino o altre spezie a piacere
Preparazione
- Pela le patate e tagliale a bastoncini regolari, cerca di farli più o meno uguali: cuoceranno meglio e in modo uniforme.
- E ora arriva il trucco del ristorante, immergi le patate in acqua fredda con qualche cubetto di ghiaccio per almeno mezz’ora.
- Sì, proprio così! Questo passaggio serve ad eliminare l’amido in eccesso e a mantenerle compatte, così diventano super croccanti, anzi se hai tempo, cambia l’acqua una o due volte.
- Scola bene le patate e asciugale con cura, magari aiutandoti con un canovaccio pulito.
- Devono essere perfettamente asciutte è il segreto per una croccantezza wow.
- A questo punto, versate in una ciotola e aggiungete un cucchiaio d’olio extravergine e mescola.
- Se ti piace, aggiungi paprika dolce, rosmarino o un pizzico di pepe.
- Preriscalda la friggitrice ad aria per 3-5 minuti, poi distribuisci le patatine nel cestello in un solo strato .
- Cuoci a 200 gradi per 10 minuti, agitare il cestello a metà cottura, poi abbassarlo leggermente a 180 gradi e proseguire per altri 10-15 minuti, finché non saranno dorati e fragranti.
- Appena pronte, trasferiscile su un piatto, salale subito.
Se vuoi puoi utilizzare le patate dolci, unire al mix di spezie anche un bel cucchiaio di parmiggiano grattuggiato, e servire con salsa allo yogurt o maionese spicy per un tocco più deciso.
E se hai poco tempo? Nessun problema. Le patatine surgelate vengono benissimo anche senza olio: 200 gradi per 12-15 minuti, scuotendo il cestello a metà.