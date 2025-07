Mettersi ai fornelli con le temperature estive super elevate non è mai una buona idea ma per chi ha voglia di non rinunciare al gusto, esistono delle ricette estive che si preparano in poco tempo e con pochissimi ingredienti. Dopo aver trascorso una giornata al mare, tornare a casa e preparare la cena può essere stancante, ma non con la ricetta giusta.

Quella di oggi, infatti, riguarda un piatto estivo, super cremoso e gustoso che si prepara con le tipiche verdure estive a cui basta aggiungere un ingrediente per renderlo super saporito. Se, dunque, non sapete cosa preparare per cena o per il pranzo di domani, questo piatto è perfetto per voi.

Piatto estivo: questa ricetta piacerà davvero a tutti

Il piatto di oggi è un risotto ma dal sapore estivo perché prevede l’utilizzo delle melanzane e dei pomodori. “Risotto un po’ anni ’90 (non è una scusa per dire che mi sono dimenticata di togliere il ciuffetto dei pomodorini, chiamato anche calice”, scrive la food blogger Carmen Rose che ha proposto la ricetta sulla sua pagina Instagram.

Per preparare questo risotto semplicissimo ma molto gustoso bastano pochi ingredienti che potete già trovare nella vostra dispensa di casa, soprattutto se amate le verdure e i formaggi. Gli ingredienti di questo risotto sono:

• 300 g di riso Carnaroli

• Pomodorini ciliegini

• 2 melanzane

• 1 testa d’aglio

• Basilico

• 90 g di burro

• 60 g di scamorza affumicata

• Olio extravergine d’oliva

• Sale

• Pepe

La prima cosa da fare è prendere una teglia e foderarla con della carta forno. Poi, bucherellate le melanzane e adagiatele nella teglia insieme ai pomodori, all’aglio, abbondante olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale.

Poi fate cuocere in forno a 200º per circa 30 minuti.

Dopo aver eliminato la buccia dalle melanzane, frullate tutto insieme al basilico aggiungendo l’olio delle verdure fino ad ottenere una crema delicata e super arancione.

Ora passate alla cottura del riso. Tostatelo finché non diventa ben caldo, poi aggiungete acqua e più riprese continuando a mescolare. A metà cottura unite la crema e fate cuocere ancora per i minuti che restano. A fuoco spento, aggiungere delle scamorza affumicata, mantecate con il burro freddo. Fatelo riposare per qualche minuto coperto da un panno, poi mescolate e servite.

Se dopo aver gustato questo delizioso risotto avete voglia anche di qualcosa di dolce, potete optare per un ottimo gelato alla nutella preparato in casa senza gelatiera. Un modo semplice e veloce per stupire i vostri ospiti!