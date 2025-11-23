Devo confessarti una cosa, questa pizza in teglia è diventata il mio piccolo segreto da cucina per le sere in cui non ho voglia di complicarmi la vita. È una di quelle ricette che ti salvano, leggera ma golosa, veloce da fare e profumatissima mentre cuoce. La parte migliore? Puoi usarla come tela bianca, io ho preso quello che avevo in frigo e il risultato è stato incredibile. Ti racconto come faccio…e vedrai che tutti ne rimarranno entusiasti. Il tris è sicuro!

Ricetta della pizza in teglia improvvisata

Prova una versione vegetariana con verdure grigliate o rimanenze del giorno prima, come ho fatto io. Per un tocco extra goloso, qualche cubetto di formaggio filante non guasta mai! Insomma, questa pizza in teglia è perfetta per le sere improvvisate, quando vuoi qualcosa di buono senza complicarti la vita. Leggera, sfiziosa e assolutamente pronta a diventare la tua coccola preferita a fine giornata.

Ingredienti

400 g di farina

260 ml di acqua

Un pizzico di lievito

8 g di sale

Preparazione

Metti farina, acqua, lievito e sale in una ciotola. Lavora tutto con le mani finché ottieni un panetto morbido e compatto. Già qui, mentre impasti, senti quell’odore invitante della farina… è come una promessa di bontà! Copri il panetto e lascialo riposare un paio d’ore. È il momento perfetto per sparecchiare o preparare i condimenti. Non avere fretta, la magia avviene mentre la pasta cresce lentamente. Ungi leggermente una teglia e distribuisci l’impasto con le mani, schiacciandolo delicatamente. Non serve precisione millimetrica, ogni imperfezione è un piccolo segreto della pizza fatta in casa. Qui si scatena la fantasia! Io avevo delle patate al forno avanzate, le ho tagliate a fettine, aggiunto un po’ di provola e un filo di passata di pomodoro. Ma puoi usare ciò che trovi in frigo, zucchine, melanzane, pomodorini… Inforna a 200 gradi per circa 20 minuti. Il trucco per me è controllare il fondo, deve essere dorato e croccante. Mentre cuoce, la cucina si riempie di un profumo che ti fa già venire l’acquolina. Una volta fuori dal forno, lascia riposare un paio di minuti, poi taglia e servi. L a croccantezza sotto e la morbidezza sopra… è pura felicità. Aggiungi erbe aromatiche fresche, tipo rosmarino o origano, per un tocco profumato.

Ogni volta che la preparo, mi sorprende quanto possa essere golosa senza diventare complicata. È perfetta per una serata tra amici, una cena veloce o anche solo per coccolarsi un po’. Fidati, il tris è garantito e i complimenti anche!