Avevo voglia di qualcosa di davvero goloso e cioccolatoso, ma non un dolce qualunque: volevo qualcosa di morbido, profumato… insomma, una coccola. E allo stesso tempo, non volevo rovinare la settimana “sana” che stavo portando avanti con tanta fatica.

Così, dopo un po’ di esperimenti e qualche disastro da forno, ho trovato lei: la torta al cioccolato più buona mai inventata. Leggera, facile e con ingredienti semplicissimi e la cosa incredibile è che la puoi mangiare tutti i giorni senza sensi di colpa. Ti giuro, sembra impossibile… ma è così!

Ricetta della mia torta al cioccolato che puoi mangiare ogni giorno

Questa torta al cioccolato è la classica ricetta “furbissima”: ha solo 5 ingredienti, niente burro, niente farina, eppure viene morbida e golosa come un dolce da pasticceria. Il trucco sta nello yogurt greco , che regala una consistenza cremosa e soffice, e nell’amido di mais, che la rende leggera e ariosa. Il cacao, poi, fa il resto: profuma la casa e ti coccola al primo morso. Insomma, è quel tipo di dolce che puoi concederti a colazione, a merenda o dopo cena senza dover “saltare” il pranzo del giorno dopo.

Ingredienti

3 uova

220 g di yogurt greco

40 g di amido di mais (o di riso)

20 g di cacao amaro

Dolcificante a piacere (eritritolo, stevia o miele)

Gocce di cioccolato (facoltativa, ma vivamente consigliata!)

Preparazione

In una ciotola capiente metti le uova, lo yogurt greco, l’amido e il cacao. Aggiungi il dolcificante che preferisci: io uso un po’ di eritritolo per mantenerla leggera, ma con il miele viene deliziosamente profumata. Prendi un frullatore a immersione o un mixer e lavora il composto finché non diventa liscio e omogeneo. Deve risultare cremoso, ma non troppo liquido. Se vuoi renderla ancora più golosa unisci una manciata di gocce di cioccolato e mescola delicatamente. Versa il composto in una teglia foderata con carta forno e informa a 180 gradi per circa 35 minuti a forno statico. In alternativa puoi cuocerla in friggitrice ad aria a 180 gradi per 20 minuti: perfetta quando hai poco tempo. Una volta cotta, lasciala intiepidire. Il profumo di cioccolato che si sprigiona è pura tentazione, ma aspetta almeno 5 minuti prima di tagliarla… anche se so che è dura!

Il segreto di questa torta è la sua semplicità: niente farine pesanti, niente burro, solo ingredienti leggeri e genuini.

Lo yogurt greco fa tutto da solo: dà struttura, morbidezza e un gusto fresco che si sposa alla perfezione con il cacao. Il risultato è un dolce leggero ma appagante , perfetto per chi vuole restare in forma senza rinunciare al cioccolato.