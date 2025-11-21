Se c’è una cosa che amo della cucina quotidiana è trovare quei piatti “magici” che riescono a conquistarti al primo assaggio senza farti perdere mezza giornata ai fornelli. Gli straccetti di pollo cremosi allo yogurt sono esattamente così: profumati, veloci, leggerissimi e con quella cremina avvolgente che ti fa pensare: “Ma perché non li ho scoperti prima?”. Io li preparo spesso quando ho voglia di qualcosa di buono ma non ho energie per piatti complicati… e ogni volta spariscono in un attimo.
Straccetti di pollo cremosi allo yogurt, ti conquistano subito
Spero davvero che questi straccetti di pollo diventino anche per te un cavallo di battaglia delle cene veloci: sono leggeri, freschi e hanno quella cremina che mette subito di buonumore. Se vuoi divertirti a variarli, puoi aggiungere una punta di curry alla salsa per un tocco speziato.
Sostituire il prezzemolo con l’erba cipollina per un aroma più delicato, unire qualche goccia di limone per una nota più fresca e mediterranea. Aggiungere verdure grigliate come zucchine o peperoni per un piatto unico completo, perfetto anche quando hai poco tempo ma vuoi comunque qualcosa di gustoso e appagante.
ingredienti
- 1 kg g petto di pollo
- 800 g yogurt greco 0% di grassi
- sale qb
- qb pepe
- qb peperoncino in polvere (piccante)
- qb prezzemolo essiccato
- qb olio extravergine d’oliva
Preparazione
- Inizia tagliando il petto di pollo a straccetti, io li preferisco sottili, così cuociono prima e restano più morbidi.
- Mettili in una ciotola e condiscili con un filo d‘olio, sale e pepe.
- Mescola con le mani, è il modo migliore per distribuire bene i sapori.
- Scalda una padella antiaderente con un filo d’olio, quando è calda, aggiungi il pollo senza sovrapporlo troppo.
- Lascialo rosolare qualche minuto, girandolo spesso, vedrai che prende un bel colore dorato e profumato.
- Il segreto per avere straccetti morbidi? Non cuocerli troppo. Appena diventati teneri, sono pronti.
- Mentre il pollo cuoce, occupati della salsa.
- Versa lo yogurt greco in una ciotola.
- Aggiungere sale, pepe e una spolverata di peperoncino in polvere per dare carattere.
- Unisci un filo d’olio e un bel pizzico di prezzemolo essiccato e mescola bene.
- Quando il pollo è pronto, spegni il fuoco.
- Sul fondo di ogni piatto versa due cucchiai di salsa allo yogurt: fa subito “ristorante” e serve anche a mantenere la carne morbida.
- Aggiungere gli straccetti di pollo sopra la salsa e completa con un’altra cucchiaiata abbondante di crema allo yogurt.