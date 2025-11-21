Se c’è una cosa che amo della cucina quotidiana è trovare quei piatti “magici” che riescono a conquistarti al primo assaggio senza farti perdere mezza giornata ai fornelli. Gli straccetti di pollo cremosi allo yogurt sono esattamente così: profumati, veloci, leggerissimi e con quella cremina avvolgente che ti fa pensare: “Ma perché non li ho scoperti prima?”. Io li preparo spesso quando ho voglia di qualcosa di buono ma non ho energie per piatti complicati… e ogni volta spariscono in un attimo.

Straccetti di pollo cremosi allo yogurt, ti conquistano subito

Spero davvero che questi straccetti di pollo diventino anche per te un cavallo di battaglia delle cene veloci: sono leggeri, freschi e hanno quella cremina che mette subito di buonumore. Se vuoi divertirti a variarli, puoi aggiungere una punta di curry alla salsa per un tocco speziato.

Sostituire il prezzemolo con l’erba cipollina per un aroma più delicato, unire qualche goccia di limone per una nota più fresca e mediterranea. Aggiungere verdure grigliate come zucchine o peperoni per un piatto unico completo, perfetto anche quando hai poco tempo ma vuoi comunque qualcosa di gustoso e appagante.

ingredienti

1 kg g petto di pollo

800 g yogurt greco 0% di grassi

sale qb

qb pepe

qb peperoncino in polvere (piccante)

qb prezzemolo essiccato

qb olio extravergine d’oliva

Preparazione