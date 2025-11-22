Ti capita mai di comprare le banane con le migliori intenzioni… e poi ritrovartele lì, mature che chiedono pietà? Ecco, questo banana bread è nato così: da tre banane quasi in pensione e dalla voglia di preparare qualcosa di goloso senza troppo sbattimento.

La magia di questa ricetta sta in un ingrediente che ormai considero il mio piccolo superpotere in cucina: il burro di arachidi. E con il cacao amaro e le gocce di cioccolato, diventa una di quelle torte che profumano tutta la casa e attirano chiunque passi vicino al forno. È morbido, umido, veloce da preparare.

Il banana bread che conquista tutti

Questo banana bread è uno di quei dolci che sembrano fatti per accompagnare un pomeriggio tranquillo, magari con una tazza di tè e una persona con cui fare due chiacchiere. E se vuoi divertirti a cambiarlo, puoi aggiungere noci o nocciole per un tocco croccante, sostituire il burro di arachidi con pasta di nocciole per un gusto ancora più cioccolatoso, usare cioccolato fondente per una versione più intensa, oppure aggiungere caffè nell’impasto per una nota aromatica sorprendente.

Ingredienti

250 g banane mature (peso da pulite)

100 g farina 00

85 g zucchero di canna

50 g cacao amaro

2 uova

75 g burro di arachidi

30 g gocce di cioccolato

30 g latte

7 g lievito per dolci

½ cucchiaino di cannella

1 pizzico di sale

Per decorare:

100 g cioccolato al latte

Gocce di cioccolato q.b.

Preparazione