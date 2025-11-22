Ti capita mai di comprare le banane con le migliori intenzioni… e poi ritrovartele lì, mature che chiedono pietà? Ecco, questo banana bread è nato così: da tre banane quasi in pensione e dalla voglia di preparare qualcosa di goloso senza troppo sbattimento.
La magia di questa ricetta sta in un ingrediente che ormai considero il mio piccolo superpotere in cucina: il burro di arachidi. E con il cacao amaro e le gocce di cioccolato, diventa una di quelle torte che profumano tutta la casa e attirano chiunque passi vicino al forno. È morbido, umido, veloce da preparare.
Il banana bread che conquista tutti
Questo banana bread è uno di quei dolci che sembrano fatti per accompagnare un pomeriggio tranquillo, magari con una tazza di tè e una persona con cui fare due chiacchiere. E se vuoi divertirti a cambiarlo, puoi aggiungere noci o nocciole per un tocco croccante, sostituire il burro di arachidi con pasta di nocciole per un gusto ancora più cioccolatoso, usare cioccolato fondente per una versione più intensa, oppure aggiungere caffè nell’impasto per una nota aromatica sorprendente.
Ingredienti
- 250 g banane mature (peso da pulite)
- 100 g farina 00
- 85 g zucchero di canna
- 50 g cacao amaro
- 2 uova
- 75 g burro di arachidi
- 30 g gocce di cioccolato
- 30 g latte
- 7 g lievito per dolci
- ½ cucchiaino di cannella
- 1 pizzico di sale
- Per decorare:
- 100 g cioccolato al latte
- Gocce di cioccolato q.b.
Preparazione
- Sbuccia le banane e mettile in una ciotola capiente.
- Schiacciale con una forchetta fino a ottenere una purea morbida e senza grumi.
- Aggiungi le uova e il burro di arachidi.
- Unisci anche sale, zucchero di canna e cannella.
- Mescola con una frusta fino ad avere un composto uniforme.
- Ora setaccia dentro la farina.
- Poi il cacao amaro e il lievito.
- Amalgama tutto fino a ottenere un impasto piuttosto denso.
- A questo punto aggiungi un goccio di latte alla volta, finché l’impasto diventa più morbido ma ancora corposo.
- Versa le gocce di cioccolato e incorporale con un cucchiaio.
- Fodera uno stampo da plumcake con carta forno e rimepilo con l’impasto.
- Inforna a 180 gradi per circa 30 minuti.
- Fai la prova stecchino: se esce pulito o con qualche briciolina, è pronto.
- Lascia raffreddare il banana bread nello stampo, poi sformalo con delicatezza.
- Sciogli il cioccolato al latte a bagnomaria o al microonde.
- Lascialo colare sulla superficie come una glassa golosa.
- Completa con qualche goccia di cioccolato, vedrai che bontà!