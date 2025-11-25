Ogni volta che preparo il ragù di pane mi sembra di tornare nella cucina di mia nonna, dove nulla veniva sprecato e ogni ingrediente aveva una seconda vita. Questa ricetta ha qualcosa di magico. È povera, sì, ma ricca di sapore, profumata come un sugo di una volta e così avvolgente da far dimenticare che nasce da un pugno di pane duro. È uno di quei piatti che scaldano il cuore prima ancora della pancia, con quella semplicità che sorprende e conquista.
Ricetta irresistibile: Ragù di pane alla maniera di casa mia
Il bello del ragù di pane è che prende forma in pochi minuti, non richiede tecniche complesse e ti permette di portare in tavola un primo piatto cremoso, pieno di gusto e incredibilmente economico. È l’alleato perfetto quando hai poco tempo, poca voglia di andare a fare la spesa o semplicemente vuoi evitare gli sprechi. E ti assicuro che, una volta provato, finirai per prepararlo più spesso del previsto.
Ingredienti per 2 persone
- 250 g di pane, meglio se duro
- 1 carota
- 1/2 cipolla
- 1 gambo di sedano
- sale e pepe q.b.
- 300 g di concentrato di pomodoro
- 1 filo d’olio di oliva
Preparazione
- Per prima cosa, dopo aver lavato le verdure, tagliatele a pezzetti piccoli piccoli per ottenere un soffritto fine e profumato.
- Poi prendete il pane e riducetelo a pezzetti molto piccoli, più o meno della dimensione di un tritato rustico.
- In una padella antiaderente scaldate un filo d’olio e aggiungete il trito di cipolla, carota e sedano.
- Lasciate rosolare qualche minuto, giusto il tempo di far sprigionare tutti gli aromi, poi unite il pane.
- Salate, pepate e fate tostare per 2-3 minuti, mescolando per non farlo attaccare.
- A questo punto incorporate il concentrato di pomodoro e lasciate cuocere per circa 15-20 minuti a fiamma media, avendo cura di mescolare spesso.
- Se il sugo dovesse diventare troppo denso, aggiungete un goccio d’acqua: basterà poco per mantenerlo morbido e avvolgente.
- Nel frattempo mettete a cuocere la pasta. Una volta pronta, scolatela e conditela con questo ragà.
- Se vi piace, completate con una spolverata generosa di formaggio grattugiato che ci sta benissimo.
Il ragù di pane è uno di quei piatti che ti fanno sentire a casa, anche quando hai avuto una giornata storta. Ma puoi personalizzarlo davvero in mille modi: aggiungi un pizzico di peperoncino per una versione più vivace, qualche oliva tritata per un tocco mediterraneo, oppure un po’ di parmigiano direttamente in cottura per renderlo ancora più cremoso.