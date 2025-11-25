Ogni volta che preparo il ragù di pane mi sembra di tornare nella cucina di mia nonna, dove nulla veniva sprecato e ogni ingrediente aveva una seconda vita. Questa ricetta ha qualcosa di magico. È povera, sì, ma ricca di sapore, profumata come un sugo di una volta e così avvolgente da far dimenticare che nasce da un pugno di pane duro. È uno di quei piatti che scaldano il cuore prima ancora della pancia, con quella semplicità che sorprende e conquista.

Ricetta irresistibile: Ragù di pane alla maniera di casa mia

Il bello del ragù di pane è che prende forma in pochi minuti, non richiede tecniche complesse e ti permette di portare in tavola un primo piatto cremoso, pieno di gusto e incredibilmente economico. È l’alleato perfetto quando hai poco tempo, poca voglia di andare a fare la spesa o semplicemente vuoi evitare gli sprechi. E ti assicuro che, una volta provato, finirai per prepararlo più spesso del previsto.

Ingredienti per 2 persone

250 g di pane, meglio se duro

1 carota

1/2 cipolla

1 gambo di sedano

sale e pepe q.b.

300 g di concentrato di pomodoro

1 filo d’olio di oliva

Preparazione

Per prima cosa, dopo aver lavato le verdure, tagliatele a pezzetti piccoli piccoli per ottenere un soffritto fine e profumato. Poi prendete il pane e riducetelo a pezzetti molto piccoli, più o meno della dimensione di un tritato rustico. In una padella antiaderente scaldate un filo d’olio e aggiungete il trito di cipolla, carota e sedano. Lasciate rosolare qualche minuto, giusto il tempo di far sprigionare tutti gli aromi, poi unite il pane. Salate, pepate e fate tostare per 2-3 minuti, mescolando per non farlo attaccare. A questo punto incorporate il concentrato di pomodoro e lasciate cuocere per circa 15-20 minuti a fiamma media, avendo cura di mescolare spesso. Se il sugo dovesse diventare troppo denso, aggiungete un goccio d’acqua: basterà poco per mantenerlo morbido e avvolgente. Nel frattempo mettete a cuocere la pasta. Una volta pronta, scolatela e conditela con questo ragà. Se vi piace, completate con una spolverata generosa di formaggio grattugiato che ci sta benissimo.

Il ragù di pane è uno di quei piatti che ti fanno sentire a casa, anche quando hai avuto una giornata storta. Ma puoi personalizzarlo davvero in mille modi: aggiungi un pizzico di peperoncino per una versione più vivace, qualche oliva tritata per un tocco mediterraneo, oppure un po’ di parmigiano direttamente in cottura per renderlo ancora più cremoso.