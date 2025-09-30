Quando le temperature diventano più fredde, il sole lascia il posto a qualche nuvola, non c’è niente di meglio che iniziare la giornata con un ottimo e caldo cappuccino. Oggi, con la presenza in casa di macchina da caffè che montano anche il latte, preparare un ottimo cappuccino è davvero facile.

Quello che, però, vi proponiamo oggi ha un sapore diverso, particolare ma allo stesso tempo estremamente gustoso. Il segreto di questa bevanda è la zucca che rappresenta l’ingrediente principale di questo cappuccino alternativo che, però, riuscirà a conquistarvi dal primo assaggio per la sua dolcezza.

Come preparare il cappuccino alla zucca: una bevanda super gustosa

La zucca è l’ingrediente principe della cucina italiana autunnale. Dalle frittelle di zucca al risotto e ravioli fino alla torta con la zucca, è uno degli alimenti più versatili. Non tutti, però, sanno che con la zucca si può preparare anche un ottimo, gustoso, super cremoso e golosissimo cappuccino. Forse vi sembrerà strano sentir parlare di cappuccino alla zucca ma dopo averlo assaggiato non potrete più farne a meno.

Ingredienti per 2 persone:

100 grammi di purea di zucca;

250 millilitri di latte;

30 grammi di zucchero;

1 cucchiaino di cannella in polvere;

1 pizzico di zenzero in polvere;

100 millilitri di acqua;

2 stecche di cannella per decorare.

Il cappuccino alla zucca è una bevanda perfetta da sorseggiare in autunno o in inverno ed è adatto per chi, ad esempio, non ama lo zucchero. La prima cosa da fare per preparare questa deliziosa bevanda è ricavare la purea di zucca.

Pulisci la zucca, tagliala a metà e poi a spicchi; elimina i semi e i filamenti interni e cuocine circa 250 grammi al microonde alla massima potenza per 10-15 minuti.

Separa, poi, la polpa dalla buccia e mettila in un pentolino insieme all’acqua, allo zucchero, alla cannella e allo zenzero in polvere. Cuoci tutto per una decina di minuti a fuoco medio. Al termine della cottura frulla tutto. A parte, scalda il latte e montalo con una frusta a mano o elettrica. Unisci metà latte al composto della zucca.

Versa il tutto in due tazze e decora con il latte montato rimasto, le stecche di cannella e un po’ di cannella in polvere.

Potete utilizzare il latte che vi piace di più: quello intero, scremato, senza lattosio, di soia e potete decorare anche con ciò che vi piace di più. Al posto della cannella, infatti, potete utilizzare del cacao amaro o dolce, polvere di caffè, noce moscata o per rendere il cappuccino ancora più goloso potete utilizzare anche della panna montata.