Ti dico la verità… questa torta alla panna è una di quelle ricette che non ti stanchi mai di rifare. È soffice come una nuvola, profuma di limone e quando la tagli senti subito quella fragranza che ti avvolge, calda e rassicurante. Ogni morso è un piccolo abbraccio, dolce ma non stucchevole, leggero e delicato, con quella consistenza che si scioglie letteralmente in bocca.

Credimi che portare in tavola questa meraviglia è di per sé già una conquista! Basta soltanto il profumo e già te ne innamori, per non parlare della consistenza leggera come una nuvola, è davvero favolosa, poi con un solo morso li conquisti tutti in un batter d’occhio! Non ne rimarrà nemmeno un pezzetto.

Torta alla panna, più soffice di così non esiste niente

La soddisfazione più grande? Vederli sorpresi quando dici che l’hai preparata tu, con le tue mani. Perché sì, questa torta sembra un dolce da pasticceria, ma è davvero facilissima da fare. Provare per credere!

Ingredienti (per uno stampo da 18-20 cm)

Panna fresca liquida 300 g

Uova 4

Farina 00 300 g

Zucchero 150 g

Scorza di 1 limone

Lievito in polvere per dolci 1 bustina

Sale 1 pizzico

Zucchero a velo q.b.

Procedimento

In una ciotola capiente rompi le uova, aggiungi lo zucchero e inizia a montare con le fruste elettriche. Vai avanti finché il composto non diventa chiaro, gonfio e spumoso. Versa la panna fresca liquida e continua a lavorare con le fruste: vedrai che il composto diventa cremoso e vellutato, una vera delizia da guardare. Grattugia la scorza di un limone non trattato e aggiungila al composto, insieme a un pizzico di sale che, fidati, serve a far risaltare ancora di più il sapore dolce. Setaccia la farina con un colino direttamente nella ciotola, mescola piano per non smontare l’impasto, poi unisci anche il lievito setacciato. Continua a lavorare finché il tutto non è omogeneo e liscio, senza grumi. Imburra e infarina uno stampo a cerniera (oppure rivestilo con carta forno) e versa l’impasto. Cuoci in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 45 minuti. Fai sempre la prova stecchino, se esce asciutto, la torta è pronta. Sforna, lascia raffreddare e trasferisci la torta su un bel piatto da portata. Una generosa spolverata di zucchero a velo ed è pronta da servire.

Questa torta è perfetta così, semplice e profumata. Ma se vuoi fare colpo, puoi servirla con un cucchiaio di panna montata fresca o con qualche fragola tagliata a metà, un abbinamento che sembra uscito da un sogno.