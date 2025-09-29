Il pan di Spagna è uno di quei dolci che o lo ami alla follia o lo temi come una sfida impossibile. Ma fidati che con questa ricetta sarà tutta un’altra storia. È veloce, semplice e il risultato ti farà brillare gli occhi.

Appena lo sforni, senti subito quel profumo delicato di zucchero e vaniglia che invade la cucina. La consistenza? Morbidissima, soffice al punto giusto, con quella leggerezza che ti fa dire: “Ne prendo solo una fetta piccola”, e invece ti ritrovi con il piattino vuoto in meno di 2 minuti. Beh, ti basta un solo morso e sei fregata, te lo assicuro!

Pan di Spagna, la ricetta per avere un impasto super soffice e leggero

La cosa più bella è che puoi gustarlo al naturale, così com’è, oppure trasformarlo in una torta da pasticceria con un po’ di crema e frutta fresca. E la soddisfazione di dire: “L’ho fatto io con le mie mani” ? Non ha prezzo.

Ingredienti (per uno stampo da 20 cm)

130 g albumi (a temperatura ambiente)

90 g di tuorli

110 g di farina 00

50 g fecola di patate

150 g di zucchero

Procedimento

Metti gli albumi nel cestello della planetaria o in una ciotola capiente con le fruste elettriche. Inizia a montarli, devono diventare bianchi e spumosi. Quando sono quasi pronti, versa lo zucchero poco alla volta e continua a montare finché non ottieni una meringa lucida e compatta. Sbatti leggermente i tuorli con una forchetta e aggiungili a filo alla meringa, continuando a lavorare con le fruste. In pochi minuti avrai un composto soffice e gonfio. Prendi la farina e la fecola, setacciale insieme due volte (sì, due! È il segreto per la leggerezza) e uniscile delicatamente al composto di uova, mescolando con una spatola dal basso verso l’alto. Mi raccomando, fai movimenti dolci per non smontare l’impasto. Versa l’impasto in una tortiera imburrata e infarinata, livella bene la superficie e inforna a 180 gradi statico per circa 20 minuti . Per capire se è pronto, premi leggermente sulla superficie, se il solco scompare subito, hai fatto centro! Il tuo pan di Spagna super soffice è pronto per conquistare tutti. Puoi servirlo semplice, con una spolverata di zucchero a velo, oppure farcirlo con panna e fragole per un effetto wow.

Questa base è perfetta anche per le tue torte di compleanno. Nessuno crederà che tu l’abbia preparata in casa, e invece sì… e sarà una vera e propria soddisfazione! Provare per credere!