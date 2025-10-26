Stamattina avevo una voglia matta di qualcosa di buono, di quei piatti che profumano di casa e di domeniche lente. Ma, diciamolo, non avevo nessuna intenzione di friggere mezza cucina. Apro il frigo e vedo lì, in solitaria, un paio di melanzane, e beh non ho saputo resistere.

E lì mi è venuta l’idea di una parmigiana leggera, senza padella piena d’olio, senza griglia, ma con la stessa bontà di quella tradizionale. Sembra impossibile, vero? E invece è diventata una delle mie ricette preferite, sopratutto a dieta. È morbida, filante, profumata di pomodoro e basilico, una vera coccola, ma senza troppi sensi di colpa.

Parmigiana leggera senza frittura né griglia

Questa parmigiana è speciale perché è leggera, veloce e sorprendentemente saporita. Le melanzane non si friggono e non si grigliano, ma si cuociono direttamente in forno con gli altri ingredienti, mantenendo tutta la loro dolcezza naturale. In più, è perfetta sia calda che fredda: la classica ricetta che “il giorno dopo è ancora più buona”. Ideale per chi ama mangiare bene ma non vuole passare ore ai fornelli e pensare anche alla linea.

Ingredienti

2 melanzane ovale nera grande

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

20 g di Parmigiano Reggiano DOP grattugiato

200 g di pomodorini o 6 pomodori maturi

Mozzarella q.b.

Basilico fresco

Preparazione

Lava e monda le melanzane togliendo le estremità. Tagliale a rondelle o nel senso della lunghezza. Lava i pomodorini e tagliali in più parti. Versa un filo d’olio extravergine sul fondo di una teglia da 22 cm e spargilo con un pennello o con un pezzetto di carta da cucina. Posiziona un primo strato di melanzane cercando di coprire tutta la teglia senza sovrapporle troppo. Aggiungi un pizzico di sale, qualche foglia di basilico tritato, un po’ di pomodorini cubetti di mozzarella e una generosa spolverata di Parmigiano. Continua così fino a esaurimento degli ingredienti. Sull’ultimo, oltre al Parmigiano, aggiungi anche un po’ di pangrattato per una crosticina leggera e dorata. Copri la teglia con un coperchio adatto al forno o, in mancanza, con carta forno più un foglio di alluminio. Chiudi bene per trattenere l’umidità. Cuoci in forno statico a 180 gradi per 30 minuti, poi togli il coperchio e lascia cuocere altri 10 minuti per dorare la superficie. Appena sfornata è profumatissima, ma ti confesso che a temperatura ambiente è ancora più buona!

Se vuoi renderla ancora più sfiziosa, prova ad aggiungere un po’ di ricotta fresca o scamorza affumicata. E se ne avanza (strano, ma può capitare), si conserva benissimo in frigo per due giorni: anzi, il giorno dopo è ancora più saporita.