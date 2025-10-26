Stamattina avevo una voglia matta di qualcosa di buono, di quei piatti che profumano di casa e di domeniche lente. Ma, diciamolo, non avevo nessuna intenzione di friggere mezza cucina. Apro il frigo e vedo lì, in solitaria, un paio di melanzane, e beh non ho saputo resistere.
E lì mi è venuta l’idea di una parmigiana leggera, senza padella piena d’olio, senza griglia, ma con la stessa bontà di quella tradizionale. Sembra impossibile, vero? E invece è diventata una delle mie ricette preferite, sopratutto a dieta. È morbida, filante, profumata di pomodoro e basilico, una vera coccola, ma senza troppi sensi di colpa.
Parmigiana leggera senza frittura né griglia
Questa parmigiana è speciale perché è leggera, veloce e sorprendentemente saporita. Le melanzane non si friggono e non si grigliano, ma si cuociono direttamente in forno con gli altri ingredienti, mantenendo tutta la loro dolcezza naturale. In più, è perfetta sia calda che fredda: la classica ricetta che “il giorno dopo è ancora più buona”. Ideale per chi ama mangiare bene ma non vuole passare ore ai fornelli e pensare anche alla linea.
Ingredienti
- 2 melanzane ovale nera grande
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Sale q.b.
- 20 g di Parmigiano Reggiano DOP grattugiato
- 200 g di pomodorini o 6 pomodori maturi
- Mozzarella q.b.
- Basilico fresco
Preparazione
- Lava e monda le melanzane togliendo le estremità.
- Tagliale a rondelle o nel senso della lunghezza.
- Lava i pomodorini e tagliali in più parti.
- Versa un filo d’olio extravergine sul fondo di una teglia da 22 cm e spargilo con un pennello o con un pezzetto di carta da cucina.
- Posiziona un primo strato di melanzane cercando di coprire tutta la teglia senza sovrapporle troppo.
- Aggiungi un pizzico di sale, qualche foglia di basilico tritato, un po’ di pomodorini cubetti di mozzarella e una generosa spolverata di Parmigiano.
- Continua così fino a esaurimento degli ingredienti.
- Sull’ultimo, oltre al Parmigiano, aggiungi anche un po’ di pangrattato per una crosticina leggera e dorata.
- Copri la teglia con un coperchio adatto al forno o, in mancanza, con carta forno più un foglio di alluminio.
- Chiudi bene per trattenere l’umidità.
- Cuoci in forno statico a 180 gradi per 30 minuti, poi togli il coperchio e lascia cuocere altri 10 minuti per dorare la superficie.
- Appena sfornata è profumatissima, ma ti confesso che a temperatura ambiente è ancora più buona!
Se vuoi renderla ancora più sfiziosa, prova ad aggiungere un po’ di ricotta fresca o scamorza affumicata. E se ne avanza (strano, ma può capitare), si conserva benissimo in frigo per due giorni: anzi, il giorno dopo è ancora più saporita.