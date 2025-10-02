Lo ammetto che per anni ho pensato che senza farina fosse impossibile preparare delle piadine decenti. Quelle soffici, pieghevoli, che non si spezzano al primo morso. Invece… sorpresa! Un giorno, un po’ per caso e un po’ per curiosità, ho provato a frullare dei ceci avanzati con dell’avena. Risultato? Delle piadine leggere, nutrienti e così buone che mi sono chiesta perché non ci avessi pensato prima.

Da quel momento, ogni volta che ho voglia di qualcosa di sfizioso ma senza sensi di colpa, vado sul sicuro con le mie piadine vegetali di ceci e avena. Tre ingredienti, pochi minuti e via, la padella fa il resto.

Ricetta delle Piadine vegetali di ceci e avena

Queste piadine vegetali di ceci e avena non sono solo veloci, sono una coccola sana che ti fa sentire sazia senza appesantire. Hanno un gusto delicato, che si abbina a qualsiasi ripieno, e la consistenza giusta per piegarsi senza rompersi. Insomma, addio piadine gommose comprate al supermercato: qui si gioca in casa, con semplicità e benessere.

Ingredienti per 4/6 piadine:

300 g di ceci freschi lessati e ben scolati

120 g di fiocchi d’avena

300 ml d’acqua

Preparazione

Metti ceci, avena e acqua in un frullatore, aziona fino a ottenere una crema densa e liscia. Usa una padella buona antiaderente, senza olio, deve essere ben calda. Versa un mestolo di composto, stendilo leggermente con il dorso del cucchiaio. Cuocile velocemente, ti bastano pochi minuti per lato, girale con delicatezza e… eccole pronte!

Il bello di queste piadine è che l’impasto si presta a mille farciture diverse. Poi provarle col formaggio spalmabile, rucola e speck, oppure hummus, avocado e pomodorini e ancora per un tocco mediterraneo magari feta, olive nere e insalata. Infine, un must avocado, salmone e philadelphia con verdure grigliate! Ovviamente non può mancare il dolce magri con crema al cioccolato con granella di nocciole e fragole, che bontà!

Se vuoi dare un tocco in più, aggiungi una spezia direttamente nell’impasto: la curcuma per un colore dorato, il cumino per un sapore più deciso, o un pizzico di cannella se stai pensando a una variante dolce.

Queste piadine sono entrate a pieno titolo nella mia “lista dei salvavita in cucina”. Quelle ricette che tiri fuori quando non hai voglia di complicarti la vita ma non vuoi rinunciare a un pasto buono e nutriente. Bastano tre ingredienti, un frullatore e una padella.