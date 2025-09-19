Con le giornate ancora calde, accendere il forno per preparare un dolce non è un’idea entusiasmante ma in vista di un pranzo o una cena importante è impossibile rinunciare al dessert. Si può optare per il classico gelato che si può preparare a casa anche se non si ha una gelatiera anche se riuscire ad accontentare i gusti di tutti appare un’impresa difficilissima. Esiste, tuttavia, un dolce che, non solo piace davvero a tutti, sia adulti che bambini, ma che si prepara anche in pochissimo tempo e che non richiede alcun tipo di cottura.

Si tratta di un dessert perfetto sia per concludere nel migliore dei modi una cena con amici, ma anche per festeggiare un’occasione importante come un compleanno o un anniversario. La ricetta è talmente semplice da seguire che è perfetta anche per chi ha poca dimestichezza in cucina.

Il dolce cremoso che si prepara in pochi minuti dal gusto unico e speciale

Il dolce cremoso di oggi si prepara con soli 4 ingredienti ed è super facile da preparare. E’ perfetto anche se si prepara il giorno prima purché si conservi in frigorifero. Non richiede tanto tempo a disposizione ma solo qualche minuto per assemblare gli ingredienti. La cosa bella, inoltre, è che non richiede neanche l’uso del forno per cui è un dessert perfetto sia per l’estate ma anche per quelle calde giornate d’autunno o di primavera che, ormai, sono solite arrivare prima del previsto.

Gli ingredienti per questo dolce strepitoso per uno stampo da 22 cm sono:

250 g biscotti

125 g olio di cocco (o burro sciolto)

400 ml latte di cocco in lattina

320 g cioccolato fondente

Per preparare la base, frullate i biscotti in modo da ottenere quasi una farina e aggiungete olio di cocco o burro in base ai vostri gusti. Foderate la teglia con i biscotti e lasciate solidificare la base in frigo. Nel frattempo preparate la crema, sciogliete il cioccolato a bagnomaria a cui va poi aggiunto il latte di cocco in lattina. Amalgamate bene e versate tutto sulla base dei biscotti.

Lasciate solidificare in frigo per qualche ora ma se la giornata è particolarmente calda, va benissimo lasciare la torta in frigorifero anche tutta la notte. Decorate poi il tutto con i vostri frutti preferiti: vanno benissimo lamponi, fragole o quelli che vi piacciono di più.

Con questa ricetta della pagina Instagram “Nutrirsi di emozioni” avrete una torta semplice, veloce e super gustosa adatta ad essere servita in ogni occasione.