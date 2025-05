Se siete alla ricerca di un contorno gustoso e croccante, le zucchine alla romana sono quello che fa per voi! Questa ricetta tipica della tradizione culinaria italiana è un vero e proprio must per chi ama i piatti semplici ma ricchi di sapore. Facili da preparare e irresistibili, queste zucchine fritte sono perfette non solo come accompagnamento, ma anche come antipasto o stuzzichino per un aperitivo. Scopriamo insieme come prepararle, passo dopo passo, per un risultato da leccarsi i baffi!

Le zucchine alla romana sono un simbolo della cucina laziale, in particolare della capitale. Questo piatto semplice, ma ricco di sapore, rappresenta la tradizione gastronomica di un territorio dove le verdure fresche sono protagoniste. La loro preparazione è spesso associata a momenti di convivialità e condivisione, tipici delle famiglie romane.

Le zucchine alla romana

Per realizzare delle deliziose zucchine alla romana, avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

1 kg di zucchine fresche : Scegliete zucchine giovani e sode, preferibilmente di varietà romanesca, che si caratterizzano per la loro dolcezza e consistenza.

: Scegliete zucchine giovani e sode, preferibilmente di varietà romanesca, che si caratterizzano per la loro dolcezza e consistenza. Olio di semi di arachide : Questo tipo di olio è perfetto per la frittura, in quanto ha un punto di fumo elevato e non conferisce sapori indesiderati.

: Questo tipo di olio è perfetto per la frittura, in quanto ha un punto di fumo elevato e non conferisce sapori indesiderati. Sale q.b. : Per esaltare il sapore delle zucchine.

: Per esaltare il sapore delle zucchine. Farina q.b.: Per impanare le zucchine e garantire una croccantezza perfetta.

Preparazione

Iniziamo la preparazione delle zucchine alla romana lavando accuratamente le zucchine sotto acqua corrente. Dopo averle pulite, asciugatele bene con un canovaccio o della carta assorbente. Procedete quindi a tagliare le estremità delle zucchine e affettatele in listarelle di dimensioni a piacere. Un consiglio: cercate di mantenere lo spessore uniforme, in modo che cuociano in modo omogeneo.

Una volta che avrete tagliato tutte le zucchine, prendete un piatto e versateci dentro la farina. Passate ogni listarella di zucchina nella farina, assicurandovi che sia ben impanata. Questo passaggio è fondamentale per ottenere una crosta croccante e dorata durante la frittura.

Adesso è il momento di scaldare l’olio. Prendete un tegame dai bordi alti e riempitelo con l’olio di semi di arachide, quindi ponetelo su un fornello acceso a fiamma alta. Se possedete un termometro da cucina, controllate che l’olio raggiunga una temperatura di circa 170 gradi Celsius. Questo è il punto ideale per una frittura perfetta.

Quando l’olio è caldo, immergete con attenzione le listarelle di zucchine, ma non tutte insieme, per evitare di abbassare la temperatura dell’olio. Frittura per pochi minuti, finché non saranno dorate e croccanti. Una volta pronte, estraetele con una schiumarola e adagiatele su un piatto foderato con carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Non dimenticate di aggiustare di sale mentre sono ancora calde!