La dieta dei carboidrati si basa sull’idea che i carboidrati, quando scelti con attenzione e consumati nelle giuste quantità, possano essere un fondamentale alleato nel mantenimento di una buona salute. Secondo il dottor Damiano Galimberti, specialista in Scienza dell’alimentazione e presidente dell’Associazione Medici Italiani Antiaging, questa dieta non è drastica e garantisce un corretto apporto di nutrienti essenziali. La chiave risiede nella scelta di carboidrati integrali e non raffinati, come quelli presenti nei cereali integrali, e nella combinazione con proteine vegetali, come i legumi.

Il menù settimanale della dieta dei carboidrati

Ecco un esempio di menù settimanale che segue i principi della dieta dei carboidrati.

Giorno 1

Colazione: Una tazza di caffè d’orzo con due fette biscottate e marmellata di mele cotogne.

Spuntino: Un frutto a scelta, come una mela o una banana.

Pranzo: Zuppa di legumi e farro (60 g di legumi e farro, un cucchiaio di olio d’oliva, 20 g di parmigiano), servita con un’insalata di pomodori e mais e due fette di pane integrale.

Spuntino: Una spremuta di pompelmo.

Cena: Arrosto di vitello al forno (130 g di carne di vitello, due cucchiai di olio d’oliva), accompagnato da verdure lessate (100 g di spinaci e bietole) e due fette di pane integrale.

Giorno 2

Colazione: Una tazza di tè verde e una tazza di cereali con latte magro.

Spuntino: Una mela o un’arancia.

Pranzo: Pasta al pomodoro (80 g di pasta, 100 g di polpa di pomodoro, basilico, olio d’oliva) con un’insalata verde (100 g di lattuga e rucola) e due o tre fette di pane integrale.

Spuntino: Uno yogurt magro.

Cena: Branzino al forno (100 g di filetti di branzino con rosmarino, salvia e aglio) con verdure lessate (100 g di zucchine e carote) e due fette di pane integrale.

Giorno 3

Colazione: Una tazza di tè al limone e pan dolce (2 o 3 fette).

Spuntino: Una pera o una mela.

Pranzo: Pasta alle verdure (60 g di penne, 100 g di melanzane, zucchine, carote e pomodorini),accompagnata da un’insalata di lattuga (130 g di lattuga) e una fetta di pane integrale.

Spuntino: Succo d’arancia.

Cena: Ricotta fresca (100 g) con zucchine e melanzane alla griglia (100 g) e due fette di pane integrale.

Giorno 4