Ci sono piatti che sembrano semplici a prima vista, ma racchiudono un equilibrio di sapori che conquista al primo assaggio anche i più scettici. Un’armonia perfetta tra cremosità e croccantezza, tra delicatezza e carattere, capace di trasformare una cena qualunque in un momento speciale, con semplicità e originalità

È la magia della pasta cremosa speck e zucchine, un primo piatto facile e veloce da preparare che farà felici tutti i vostri ospiti. Questa ricetta sfrutta la dolcezza delle zucchine e la morbidezza della robiola, amalgamate in una crema vellutata e leggera, per un gusto che vive di contrasti.

A dare il tocco deciso è lo speck, che con la sua croccantezza e sapidità bilancia e arricchisce ogni forchettata, rendendola un’esplosione di sapori. Per raccogliere tutto questo sapore, le mezze maniche rigate sono perfette, adatte a trattenere il condimento cremoso grazie alla loro tipica forma.

Ingredienti

320 g di mezze maniche rigate

400 g di zucchine fresche

200 g di speck

100 g di robiola

50 g di mandorle pelate

30 g di Parmigiano Reggiano DOP grattugiato

1 spicchio d’aglio

3 rametti di origano

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Preparazione

Per cominciare, mettiamo a bollire l’acqua per la pasta e nel frattempo, eliminiamo la cotenna dallo speck e tagliandolo poi a striscioline sottili. In una padella con un filo d’olio, facciamo rosolare lo speck fino a quando diventa croccante, quindi trasferiamolo in una ciotola e teniamolo da parte.

Laviamo le zucchine e grattugiamole con una grattugia a fori larghi, nella stessa padella dello speck aggiungiamo un altro filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Lasciandolo insaporire per bene e uniamo le zucchine, sale, pepe e lasciamo cuocere per 3-4 minuti o comunque finché non si ammorbidiscono bene.

Nel frattempo, buttiamo la pasta nell’acqua bollente, ben salata e lasciamola cuocere secondo i tempi indicati sulla confezione o in base a come preferite. Quando le zucchine sono pronte, eliminiamo l’aglio e trasferiamole in un contenitore alto e stretto, aggiungiamo le mandorle pelate e le foglioline di origano.

Versiamo un mestolo di acqua di cottura della pasta e il Parmigiano grattugiato, poi frulliamo il tutto con un mixer a immersione. Dovremo ottenere una crema liscia e omogenea che andrà trasferita in padella, uniamo la robiola e altra acqua di cottura per amalgamare bene il tutto.

Aggiungiamo quindi lo speck croccante e qualche fogliolina di origano, mescolando con cura, infine, scoliamo la pasta e trasferitela direttamente in padella. Mescoliamo bene con il condimento per farla insaporire uniformemente e impiattiamo senza troppi pensieri, la nostra pasta è pronta.