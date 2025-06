Succede sempre così, si apre la dispensa con l’idea di preparare qualcosa al volo e ci si ritrova davanti al vuoto più totale. Manca il sugo, il formaggio è finito, la colazione è ridotta a due biscotti sbriciolati, diventa fondamentale correre al supermercato e fare scorta.

Ma se oltre a fare il pieno si riesce anche a risparmiare, tanto meglio, più cibo, meno problemi e ancora spese da affrontare. Con queste offerte Lidl in versione XXL, riempire la dispensa diventa più semplice e conveniente, una spesa intelligente che garantisce varietà e qualità.

Da Lidl è tutto più… grande

Lidl torna con una selezione di offerte in formato XXL pensata proprio per chi vuole riempire frigo e credenza senza svuotare il portafoglio. Prodotti versatili, adatti a tutta la famiglia e perfetti per ogni pasto della giornata, porzioni abbondanti, gusto assicurato e prezzi che invitano a fare scorta.

Tra le occasioni più ghiotte, spiccano i cordon bleu XXL, in vendita a 2,99 euro, croccanti fuori, filanti dentro, sono la soluzione ideale. Ottimi per una cena veloce o un pranzo al volo, anche per i più piccoli, basta scaldarli in forno e il gioco è fatto.

Chi ama il pesce, invece, troverà nei filetti di limanda panati un’ottima alternativa leggera ma saporita. In promozione a soli 4,99 euro. Questi filetti possono essere serviti con una semplice insalata o accompagnati da patate al forno per un piatto completo che soddisfa il palato.

Non manca poi un omaggio alla tradizione italiana con la piadina romagnola alla riminese IGP, proposta a 1,69 euro, perfetta da farcire come si vuole. Un impasto morbido e fragrante che si presta a mille ripieni saporiti, da quelli classiche con prosciutto e squacquerone a soluzioni più creative.

Per chi adora i formaggi, Lidl offre il Gouda a fette in confezione formato famiglia a 3,99 euro, perfetto per toast, panini o da gustare così. A 1,99 euro, il formaggio fresco spalmabile diventa l’alleato ideale per colazioni salate, aperitivi eleganti o sfiziosi antipasti, adatto anche a chi tiene alla linea.

Sul fronte dei prodotti da dispensa, impossibile non approfittare della polpa di pomodoro in offerta a 2,39 euro, una base indispensabile per sughi classici. Dal ragù ai piatti tradizionali, ma ottima anche per qualche combinazione di sapori più particolare, sempre pronta all’uso e in quantità extra large.

Infine, per iniziare la giornata con energia, spazio al muesli croccante a 3,69 euro. Ricco, saporito e perfetto da abbinare a latte, yogurt o bevande vegetali. È l’ideale per chi cerca una colazione saziante e nutriente, ma anche come base per dolci o ricette facili e leggere.