Baccalà sempre più caro: ecco perché il merluzzo è diventato un lusso

Ti è mai capitato di arrivare dal pescivendolo a dicembre, chiedere del baccalà per il cenone e restare senza parole davanti al prezzo? Non sei solo. Quello che per generazioni è stato un alimento povero per eccellenza — il cibo del venerdì, la tradizione natalizia, il piatto delle famiglie contadine e marinare — sta diventando a tutti gli effetti un prodotto di lusso. Il prezzo baccalà è salito in modo significativo negli ultimi anni, e le ragioni affondano le radici in dinamiche globali complesse: cali storici delle catture, quote ridotte, domanda mondiale in crescita. Capire cosa sta succedendo davvero è il primo passo per fare scelte d’acquisto più consapevoli — e magari arrivare preparati al prossimo mercato ittico.

Baccalà e stoccafisso: lo stesso pesce, destini diversi

Prima di parlare di prezzi, vale la pena fare chiarezza su cosa stiamo comprando. Baccalà e stoccafisso derivano entrambi dallo stesso pesce: il merluzzo, noto scientificamente come Gadus morhua (il merluzzo bianco del Nord Atlantico) oppure Gadus macrocephalus, il merluzzo grigio del Pacifico. La differenza sta esclusivamente nel metodo di conservazione: il baccalà viene sotto sale, lo stoccafisso viene essiccato all’aria, tipicamente nei fiordi norvegesi.

In Italia questa distinzione è spesso fonte di confusione: in alcune regioni del Sud, come in Veneto, il termine “baccalà” viene usato comunemente per indicare lo stoccafisso. Ma al banco del mercato o in pescheria, quello che conta è il prezzo — e in entrambi i casi, la tendenza degli ultimi anni è la stessa: verso l’alto.

Il crollo delle catture mondiali: numeri che fanno riflettere

Il cuore del problema è la disponibilità del pesce. Le catture mondiali di merluzzo sono calate del 31% nell’arco di un decennio, un dato che da solo spiega gran parte di quello che stiamo vivendo oggi al banco del pesce. Non si tratta di un calo marginale: un terzo del pescato in meno significa meno materia prima, meno prodotto lavorato, meno baccalà sugli scaffali.

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Le zone di pesca più colpite sono quelle del Mare di Barents e dell’Atlantico settentrionale, storicamente i bacini più produttivi per il merluzzo nordico. Le autorità di gestione della pesca hanno progressivamente ridotto le quote per proteggere le popolazioni ittiche, con l’effetto immediato di comprimere ulteriormente l’offerta. È una misura necessaria per evitare il collasso degli stock — ma che nel breve periodo si traduce in scaffali meno riforniti e prezzi più alti.

L’Italia, in questo scenario, è particolarmente vulnerabile: il nostro Paese dipende in larga misura dalle importazioni di merluzzo, non avendo risorse proprie significative di questa specie. Ogni oscillazione nei mercati nordici si ripercuote direttamente sui prezzi che troviamo nelle pescherie italiane.

Il prezzo baccalà sui mercati internazionali: cosa dicono i dati

Per capire l’entità del rincaro basta guardare a un esempio concreto e documentato. Al Mercamadrid, uno dei principali mercati all’ingrosso del Mediterraneo, il prezzo del baccalà sotto sale è passato da €11,33 a €13,58 al chilo, un incremento di quasi il 20%. Si tratta di una variazione rilevante in un arco di tempo relativamente breve, che testimonia quanto le pressioni sul lato dell’offerta si stiano già traducendo in aumenti concreti per distributori e rivenditori.

È ragionevole aspettarsi che dinamiche simili si stiano verificando — o si verificheranno presto — anche sui mercati italiani. Il meccanismo è semplice: meno pesce disponibile, stessa o maggiore domanda, prezzi che salgono. E la domanda di baccalà non accenna a diminuire, anzi: la cucina tradizionale italiana, la ristorazione di qualità e persino la gastronomia internazionale continuano a valorizzare questo ingrediente.

Perché la domanda globale non si ferma

Il baccalà non è un alimento di nicchia: è un ingrediente fondamentale nelle tradizioni culinarie di Portogallo, Spagna, Italia, Brasile, Norvegia e di molti altri Paesi. In Italia, in particolare, il legame con questo pesce è profondo e radicato: dal baccalà alla vicentina al baccalà fritto della tradizione napoletana, dalle zuppe liguri ai piatti della cucina siciliana, il merluzzo salato è protagonista di ricette che attraversano secoli di storia gastronomica.

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A questo si aggiunge una crescente attenzione da parte della ristorazione di fascia alta, che ha riscoperto il baccalà come ingrediente nobile, capace di espressioni raffinate. Il risultato è una pressione sulla domanda che arriva da più direzioni contemporaneamente, mentre l’offerta si restringe. Secondo un’analisi recente di Repubblica, questa forbice tra domanda e offerta rischia di trasformare definitivamente il baccalà in un prodotto per pochi.

Come orientarsi all’acquisto oggi

Di fronte a questi rincari, cosa può fare concretamente chi ama cucinare il baccalà e non vuole rinunciarci? Ecco alcuni consigli pratici:

Confronta le specie disponibili. Il baccalà prodotto da Gadus macrocephalus (merluzzo del Pacifico) è generalmente meno costoso rispetto a quello ottenuto da Gadus morhua. La qualità è comunque buona per molte preparazioni, soprattutto nei piatti in umido o nelle zuppe.

Il baccalà prodotto da Gadus macrocephalus (merluzzo del Pacifico) è generalmente meno costoso rispetto a quello ottenuto da Gadus morhua. La qualità è comunque buona per molte preparazioni, soprattutto nei piatti in umido o nelle zuppe. Acquista in anticipo rispetto alle festività. I prezzi tendono a salire ulteriormente nelle settimane prima di Natale, quando la domanda raggiunge il picco. Comprare il baccalà già a novembre — e conservarlo in frigorifero dopo l’ammollo — può fare una differenza concreta.

I prezzi tendono a salire ulteriormente nelle settimane prima di Natale, quando la domanda raggiunge il picco. Comprare il baccalà già a novembre — e conservarlo in frigorifero dopo l’ammollo — può fare una differenza concreta. Scegli tagli meno nobili. Le code e i pezzi laterali costano meno della parte centrale, ma sono perfetti per molte ricette tradizionali. Il segreto sta nel riconoscere che il sapore non cambia: cambia solo la forma.

Le code e i pezzi laterali costano meno della parte centrale, ma sono perfetti per molte ricette tradizionali. Il segreto sta nel riconoscere che il sapore non cambia: cambia solo la forma. Valuta il baccalà già ammollato. In pescheria si trova spesso già pronto all’uso. Il prezzo al chilo è più alto, ma si paga il servizio — e si evita di gestire giorni di ammollo con cambi d’acqua frequenti.

In pescheria si trova spesso già pronto all’uso. Il prezzo al chilo è più alto, ma si paga il servizio — e si evita di gestire giorni di ammollo con cambi d’acqua frequenti. Chiedi la provenienza. Un buon pescivendolo sa da dove viene il suo baccalà e come è stato lavorato. La trasparenza sulla filiera è un segnale di qualità.

Il paradosso del cibo povero che diventa raro

C’è qualcosa di profondamente ironico in questa storia. Il baccalà nacque come alimento di conservazione per eccellenza — economico, duraturo, accessibile anche alle classi meno abbienti. Per secoli ha sfamato marinai, contadini e famiglie numerose proprio perché costava poco e si conservava a lungo. Oggi, quella stessa caratteristica che lo rendeva democratico — la provenienza da mari lontani e freddi, la lavorazione artigianale — lo sta trasformando in un bene sempre più raro e prezioso.

Non è la prima volta che un alimento compie questo percorso: l’astice, le ostriche, il tonno rosso hanno tutti attraversato trasformazioni simili nel corso del tempo. Il baccalà sembra avviarsi lungo la stessa strada. Che si tratti di un cambiamento definitivo o di una fase transitoria dipenderà in gran parte dalla capacità degli ecosistemi marini di recuperare — e dalle politiche di pesca che verranno adottate nei prossimi anni.

Nel frattempo, se hai una ricetta di famiglia che aspetta solo un bel pezzo di baccalà ben ammollato, forse è il momento di non rimandare troppo. Cucinarlo oggi, con consapevolezza e rispetto per quello che rappresenta, è già un modo per onorare una tradizione che merita di restare viva — anche se il prezzo del baccalà ci chiede uno sforzo in più.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.