Elegante, raffinata, esperta di bon ton e sempre disponibile nel dare consigli a chi glieli chiede, Csaba dalla Zorza è diventata uno dei volti più amati dei social e del piccolo schermo. Con “Cortesie per gli ospiti“, il programma in onda su Real Time, entra nelle case degli italiani dando consigli su come accogliere i propri ospiti, come apparecchiare la tavola e cose non deve mai mancare in una casa per essere assolutamente perfetta anche per gli ospiti.

Molto seguita anche sui social, Csaba della Zorza condivide anche alcuni momenti della sua quotidianità. Scorrendo tra le varie foto presenti sulla sua galleria Instagram, infatti, ci si imbatte anche in scatti del passato. Aprendo il cassetto dei ricordi, così, ha pubblicato sui social una foto scattata qualche anno fa e che sta facendo letteralmente impazzire tutti.

Csaba della Zorza: la foto amarcord che ha fatto impazzire tutti

Oltre ad essere considerata una delle donne più eleganti e raffinate del mondo dello show business italiano, Csaba della Zorza è anche bellissima. La sua, infatti, è una bellezza semplice e naturale che piace davvero a tutti e che, nel corso del tempo, è diventata semplicemente sempre più evidente. Pur essendo molto schiva e riservata, in occasione del suo anniversario di matrimonio, ha pubblicato una foto in cui indossa l’abito da sposa insieme ad un lungo messaggio.

Ci siamo sposati il 5 luglio 2009. Era una giornata calda, in Franciacorta (ma non ricordo di aver avuto caldo). 16 anni dopo, eccoci qui”, scrive Csaba ricordando quel giorno che ha dato il via ad un nuovo capitolo della sua vita.

“Risceglierei lo stesso abito. Già allora giravo con i bigodini in testa. Non sapevo cosa mi aspettava (come chiunque si sposi promettendosi di essere fedele sempre). Semplicemente, lo desideravo. Oggi festeggiamo le nozze di edera. Simbolo di “per sempre”, ha scritto pubblicando sia le foto del vestito sia quelle in cui lo indossa dopo aver pronunciato il fatidico sì.

Guardando la foto qui in alto, la differenza tra quel 5 luglio 2009 ed oggi è davvero impercettibile. Sempre bellissima e con un sincero spontaneo e naturale, Csaba ha fatto impazzire tutti i suoi fan che l’hanno inondata di complimenti e messaggi di affetto.

“Grazie di cuore a tutti voi che mi avete scritto e fatto gli auguri. Sono rientrata ‘alla base’ e con calma sto leggendo le vostre parole, rispondendo un po’ alla volta. Grazie davvero”, ha scritto poi Csaba che ha ricevuto anche il commento di Cristina Parodi che ha apprezzato molto il modello dell’abito scelto.