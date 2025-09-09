La cucina è il regno di Joe Bastianich e, grazie all’amore per il buon cibo, Bastianich è diventato non solo un volto noto del piccolo schermo ma è riuscito a creare un patrimonio davvero imponente. Imprenditore e personaggio televisivo, Bastianich ha diverse entrate che, negli anni, gli hanno permesso di accumulare ricchezze anche se, ad oggi, è davvero difficile capire quanto guadagni.
L’ex giudice di Masterchef Italia, pur avendo lasciato la giuria del talent show culinario più famoso d’Italia come ha fatto Cracco, ha continuato a fare televisione partecipando ai reality come Pechino Express e l’Isola dei Famosi e conducendo il programma Foodish. Nonostante abbia sposato il mondo della televisione, Bastianich non trascura gli affari e, da imprenditore ha creato nuovi ristoranti in giro per il mondo, varie cantine in Italia e in Argentina ed è diventato anche socio di Eataly.
Il patrimonio di Joe Bastianich: a quanto ammontano le sue ricchezze
L’ingresso di Bastianich nel mondo del lavoro risale a diversi anni fa e, con il tempo, è riuscito ad avere una rete di 30 ristoranti, una quota in Eataly e varie cantine che gli frutterebbero 250 milioni di euro l’anno. In particolare, stando a quello che fanno sapere i portali CelebrityNetWorth ed Economic Focus di Repubblica, le cantine e i ristoranti in Italia avrebbero ricavi intorno ai 3,8 milioni di euro l’anno di cui gli utili ammonterebbero intorno ai 500mila euro.
A tutto ciò, poi, si aggiungerebbero i contratti televisivi che garantirebbero a Bastianich cachet davvero importanti che si vanno ad aggiungere ai guadagni delle sue attività imprenditoriali. Bastianich, tuttavia, nella sua vita, non si è dedicato solo al lavoro non trascurando la sua vita privata.
Sposato con Deanna Bastianich dal 1995, con cui ha avuto tre figli: Olivia, Miles ed Ethan. Ai microfoni di Verissimo, parlando del rapporto con la moglie, ha spiegato quanto sia difficile mantenere unita la famiglia con un rapporto a distanza: «Ogni rapporto ha alti e bassi, ci vuole tempo per capire le persone con cui andare lontano nel percorso di vita. Io spero che sia lei la donna della mia vita, non lo so, bisognerebbe chiederlo a lei», le sue parole ai microfoni di Silvia Toffanin.