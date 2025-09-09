La cucina è il regno di Joe Bastianich e, grazie all’amore per il buon cibo, Bastianich è diventato non solo un volto noto del piccolo schermo ma è riuscito a creare un patrimonio davvero imponente. Imprenditore e personaggio televisivo, Bastianich ha diverse entrate che, negli anni, gli hanno permesso di accumulare ricchezze anche se, ad oggi, è davvero difficile capire quanto guadagni.

L’ex giudice di Masterchef Italia, pur avendo lasciato la giuria del talent show culinario più famoso d’Italia come ha fatto Cracco, ha continuato a fare televisione partecipando ai reality come Pechino Express e l’Isola dei Famosi e conducendo il programma Foodish. Nonostante abbia sposato il mondo della televisione, Bastianich non trascura gli affari e, da imprenditore ha creato nuovi ristoranti in giro per il mondo, varie cantine in Italia e in Argentina ed è diventato anche socio di Eataly.

Il patrimonio di Joe Bastianich: a quanto ammontano le sue ricchezze

Non è facile fare una stima delle ricchezze e proprietà di Joe Bastianich anche se portali come CelebrityNetWorth ed Economic Focus di Repubblica hanno provato a calcolare a quanto ammonti il suo patrimonio parlando di una cifra intorno ai 15 milioni di euro, frutto delle varie attività imprenditoriali e dei guadagni derivanti dalle sue partecipazioni ai programmi televisivi.