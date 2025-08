L’obiettivo dichiarato è snellire e semplificare l’esperienza di viaggio, alleggerendo alcune restrizioni storicamente rigide, ma non senza suscitare dibattiti e perplessità sull’effettiva sicurezza e praticità delle nuove disposizioni.

Nuove Regole su Documenti e Controlli

Il cambiamento più rilevante riguarda la documentazione richiesta ai passeggeri al momento del check-in per voli nazionali ed europei. Da qualche settimana, ai viaggiatori basta esibire la sola carta di imbarco: non è più obbligatorio mostrare contestualmente un documento di identità. Questa normativa si ispira all’esperienza ferroviaria, dove la verifica si concentra principalmente sul titolo di viaggio, con l’intento di ridurre le code e velocizzare le procedure di accesso ai gate.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la carta d’identità o il passaporto devono comunque essere portati nel bagaglio: le forze dell’ordine aeroportuali possono richiederne la verifica in qualsiasi momento e il mancato possesso di un documento valido comporta il divieto di imbarco. La disposizione non si estende ai voli extraeuropei, per i quali resta imprescindibile l’esibizione del passaporto.

Non vi sono modifiche, invece, riguardo ai controlli di sicurezza: è obbligatorio continuare a sottoporre i bagagli a mano a scanner e passare attraverso i metal detector, mantenendo il divieto di trasportare materiali pericolosi a bordo.

Via Libera ai Liquidi in Cabina: Solo in Alcuni Aeroporti Italiani

Una delle novità più attese riguarda la possibilità di portare in cabina liquidi contenuti in confezioni superiori ai 100 ml, una misura che entra in vigore dal 26 luglio. Il cambiamento è possibile grazie alle nuove tecnologie di scannerizzazione, capaci di identificare con precisione la composizione dei liquidi, garantendo la sicurezza senza dover limitare la quantità.

Questa apertura rappresenta un sollievo per molte famiglie con bambini, viaggiatori abituali e appassionati che desiderano trasportare bevande, profumi o liquori senza doverli necessariamente imbarcare nel bagaglio da stiva.

Tuttavia, la novità è applicata solo in alcuni scali italiani: Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna e Torino sono gli unici aeroporti dotati delle apparecchiature necessarie per questa verifica tecnologica. Negli altri aeroporti restano valide le vecchie regole, creando una possibile fonte di confusione per i passeggeri che devono fare i conti con regolamenti differenti a seconda della città di partenza o di arrivo.

Trasporto Animali Domestici e Doppio Bagaglio a Mano

Un allentamento significativo riguarda il trasporto degli animali domestici: cani e gatti, anche di taglia grande e con peso superiore agli 8-10 chili, possono viaggiare in cabina con i loro proprietari, purché ospitati in trasportini idonei collocati vicino al finestrino. Le compagnie aeree mantengono tuttavia un margine di discrezionalità, potendo imporre restrizioni o modifiche tariffarie a loro discrezione.

Un’altra misura innovativa riguarda il bagaglio a mano: la Commissione Trasporti del Parlamento Europeo ha approvato il diritto per i passeggeri di portare a bordo due bagagli personali gratuiti. Il secondo bagaglio dovrà rispettare dimensioni contenute, con la somma di altezza, larghezza e profondità non superiore a 100 centimetri e un peso massimo di 7 chili, aggiungendosi a zaini o borse personali già consentiti.

Cambiamenti nei Rimborsi per Ritardi

Sul fronte dei diritti dei passeggeri, si preannunciano invece novità meno favorevoli. Il Consiglio dei Trasporti dell’Unione Europea sta valutando una revisione del Regolamento 261/2004 che potrebbe abbassare gli importi degli indennizzi per ritardi. L’attuale tetto di 600 euro verrebbe ridotto a un massimo di 500 euro.

Inoltre, i tempi per ottenere il rimborso si allungherebbero: per i voli superiori a 3.500 chilometri, il rimborso sarebbe riconosciuto solo dopo sei ore di ritardo, mentre per le tratte più brevi la soglia sarebbe di quattro ore, superando così l’attuale limite di tre ore.

Queste modifiche, segnalate anche dal Codacons, mirano a ridurre i costi per le compagnie aeree, ma rischiano di penalizzare i passeggeri in caso di disservizi.

Queste novità, pur concepite per migliorare l’esperienza di viaggio e semplificare le procedure aeroportuali, richiedono una fase di adattamento non priva di criticità. La convivenza tra regole differenti a seconda degli scali e le preoccupazioni sulla sicurezza restano al centro del dibattito pubblico e istituzionale.