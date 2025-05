L’Italia, con le sue splendide coste e il suo clima mediterraneo, è un vero paradiso per gli amanti della cucina di mare. Le spiagge italiane non sono solo luoghi di svago, ma anche autentiche destinazioni gastronomiche che offrono esperienze culinarie indimenticabili. Grazie alla Guida ai migliori beach club d’Italia, pubblicata da Morellini Editore e aggiornata per il 2025, è possibile scoprire 300 stabilimenti che si allontanano dalla tradizionale concezione di stabilimento balneare, trasformandosi in veri e propri templi del gusto e del design.

Questa guida è il risultato di un meticoloso lavoro condotto da Andrea Guolo, giornalista esperto di gastronomia, e Tiziana Di Masi, attrice e blogger. I due autori hanno esplorato le cinque regioni costiere italiane, valutando ogni beach club secondo criteri specifici: dal design degli spazi ai servizi offerti, dalla qualità della ristorazione all’atmosfera generale.

Uno degli eventi più attesi è il Gran Galà dei Beach Club, che si svolgerà il prossimo 8 maggio a Milano. Durante questa serata si celebreranno le eccellenze gastronomiche del settore con premi come il Cà Maiol Award, dedicato agli stabilimenti che offrono la migliore ristorazione. Le nomination presentano una geografia del gusto variegata, dimostrando che l’alta cucina non è relegata solo ai ristoranti stellati, ma si sta espandendo anche in riva al mare.

Ristoranti in spiaggia: da Nord a Sud

Iniziamo il nostro viaggio dalla Liguria, dove il Savô del Windsor Beach a Laigueglia si è guadagnato un posto di rilievo. Sotto la direzione dello chef Gianluigi Erme, questo beach club offre piatti raffinati accompagnati da una vista panoramica sul mare. Il design moderno e l’attenzione ai dettagli rendono l’esperienza culinaria ancora più memorabile, perfetta per chi desidera gustare un pranzo o una cena in un’atmosfera esclusiva.

Proseguendo verso sud, ci fermiamo in Toscana, precisamente alla Dogana by Enoteca La Torre, situata al confine con il Lazio. Qui, il famoso chef Luca Morroto porta in spiaggia una cucina che vanta due stelle Michelin. La proposta gastronomica è un vero viaggio nei sapori toscani, reinterpretati con creatività e maestria, rimanendo sempre legati alla tradizione. Gli ospiti possono godere di un menu che cambia stagionalmente, utilizzando ingredienti freschi e locali, tutto mentre si affacciano su un paesaggio marino incantevole.

Muovendoci verso la Campania, non possiamo ignorare il Riva Restaurant di Vietri sul Mare, un altro gioiello culinario. Sotto la guida dello chef Michele De Blasio, già premiato con la stella Michelin al Volta del Fuenti, il Riva Restaurant offre un’esperienza gastronomica che celebra i sapori autentici della Costiera Amalfitana. I piatti, curati in ogni dettaglio, sono accompagnati da una vista mozzafiato, rendendo ogni pasto un momento da ricordare, sia per il palato che per gli occhi.

Spostandoci ora verso le isole, la Sardegna si distingue con La Spigola di Golfo Aranci. Qui non si parla solo di un beach club, ma di un vero e proprio tempio dedicato al pesce fresco. Sotto la direzione dello chef Roberto Pisano, il ristorante si è specializzato nella preparazione di piatti a base di pesce, con un’attenzione particolare alla freschezza e alla qualità degli ingredienti. Le ricciole appese in frollatura raccontano una storia di passione e tradizione, rendendo ogni piatto un’esplosione di sapori del mare.

Infine, non possiamo dimenticare la Sicilia, dove Luna Minoica-Locanda Perbellini al Mare a Montallegro offre un’esperienza gastronomica unica. Qui, lo chef Giancarlo Perbellini, con le sue tre stelle Michelin, porta la cucina siciliana a un nuovo livello. La combinazione di piatti gourmet e tramonti mozzafiato crea un’atmosfera magica e rilassante, perfetta per chi cerca un’esperienza culinaria lontano dal turismo di massa.