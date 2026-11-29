Mimì alla Ferrovia è la migliore trattoria d’Italia secondo 50 Top Italy 2027

Ti è mai capitato di entrare in una trattoria e sentire subito quel profumo di ragù che ti riporta dritto all’infanzia, alla cucina di casa, a qualcosa di vero e autentico? Ecco, è esattamente quella sensazione che la nuova classifica 50 Top Italy 2027 ha deciso di celebrare, incoronando la migliore trattoria Italia nell’edizione di quest’anno: si tratta di Mimì alla Ferrovia, storico indirizzo napoletano che dal 1943 porta in tavola la grande tradizione partenopea. Un riconoscimento che non è solo un premio a un ristorante, ma un segnale chiaro su dove sta andando la ristorazione italiana più autentica.

La classifica che premia la cucina di territorio

La guida 50 Top Italy 2027 — dedicata alle migliori trattorie e osterie d’Italia — è stata presentata a novembre 2026 e quest’anno ha compiuto un passo significativo: per la prima volta nella sua storia, la selezione conta 110 indirizzi totali, ampliando ulteriormente la mappa della ristorazione tradizionale italiana. Un’espansione che racconta quanto sia ricco e variegato il panorama delle trattorie nel nostro Paese, e quanto la domanda di cucina autentica, radicata nel territorio, sia tutt’altro che in declino.

Il podio di quest’anno è particolarmente eloquente. Al primo posto svetta Mimì alla Ferrovia di Napoli, al secondo posto si trova la Roscioli Salumeria con Cucina di Roma, e al terzo posto l’Antica Osteria del Mirasole di San Giovanni in Persiceto, in Emilia-Romagna. Tre indirizzi, tre anime diverse della cucina italiana, tre regioni che rappresentano altrettante grandi tradizioni gastronomiche del Paese. Non è un caso: la classifica sembra voler tracciare una linea ideale che attraversa l’Italia da nord a sud, celebrando la diversità come valore aggiunto.

Mimì alla Ferrovia: una storia lunga più di ottant’anni

Parlare di Mimì alla Ferrovia significa parlare di una storia che affonda le radici nel 1943, quando Napoli era una città che cercava di resistere e di ritrovarsi anche attraverso il cibo. Da allora, la trattoria è rimasta saldamente nelle mani della famiglia Giugliano, che ha saputo tramandare di generazione in generazione non solo le ricette, ma anche uno spirito di accoglienza difficile da replicare.

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Il nome stesso racconta qualcosa: alla ferrovia, vicino alla stazione, un luogo di passaggio che è diventato un punto di riferimento stabile per chiunque voglia sedersi e mangiare come si mangia a Napoli, quella vera. Essere gestiti dalla stessa famiglia per più di ottant’anni è già di per sé un risultato straordinario nel mondo della ristorazione, dove i cicli si accorciano e i cambi di mano sono frequenti. Il fatto che questa continuità si sia tradotta nel riconoscimento come migliore trattoria d’Italia per il 2027 dice molto sulla coerenza e sulla qualità che la famiglia Giugliano ha saputo mantenere nel tempo.

Il podio completo: Roma e l’Emilia-Romagna sul palco

Se il primo posto va a Napoli, il secondo appartiene alla capitale. La Roscioli Salumeria con Cucina di Roma è un indirizzo che non ha bisogno di grandi presentazioni per chi frequenta la scena gastronomica italiana: è uno di quei posti dove il confine tra bottega e ristorante si fa sottile, dove la qualità delle materie prime è la vera protagonista. Finire al secondo posto nella classifica della migliore trattoria Italia secondo 50 Top Italy 2027 è un risultato che consolida ulteriormente la sua reputazione.

Al terzo gradino del podio si trova l’Antica Osteria del Mirasole, a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Siamo nel cuore dell’Emilia-Romagna, una regione che non ha bisogno di presentazioni quando si parla di cucina tradizionale italiana. Un’osteria che porta nel nome stesso la sua identità: antica, nel senso più nobile del termine, ovvero fedele a una tradizione che non si piega alle mode ma che continua a proporre ciò che sa fare meglio.

La geografia della guida: Lazio in testa, poi Campania e Veneto

Uno degli aspetti più interessanti della 50 Top Italy 2027 riguarda la distribuzione geografica degli indirizzi selezionati. Tra i 110 locali presenti nella guida, è il Lazio a guidare la classifica per numero di indirizzi inseriti, seguito dalla Campania e dal Veneto. Un dato che, in parte, riflette la densità della ristorazione nelle grandi aree urbane — Roma su tutte — ma che racconta anche la vitalità di tradizioni regionali molto diverse tra loro.

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Il Veneto al terzo posto per numero di locali è forse il dato più sorprendente, e testimonia come la cultura dell’osteria e della trattoria in quella regione sia ancora profondamente radicata, capace di resistere all’omologazione e di proporre una cucina genuina che va ben oltre il risotto e il baccalà mantecato. Vale la pena esplorare la guida completa, disponibile sul sito ufficiale di 50 Top Italy, per scoprire tutti gli indirizzi selezionati regione per regione.

Perché questo riconoscimento conta davvero

Potresti chiederti: in un mondo di guide gastronomiche, classifiche e stellati, cosa rende speciale un premio dedicato alle trattorie? La risposta è più semplice di quanto sembri. Le guide ai grandi ristoranti fanno il loro lavoro, ma il cuore pulsante della cucina italiana — quella che si mangia ogni giorno, quella che si tramanda in famiglia, quella che parla di territorio e stagionalità senza bisogno di spiegazioni — vive nelle trattorie, nelle osterie, nei locali dove il menu cambia con quello che arriva dal mercato la mattina.

Premiare Mimì alla Ferrovia come migliore trattoria Italia nel 2027 significa riconoscere che la continuità, la memoria e l’autenticità hanno un valore che non si misura solo con la tecnica o con l’innovazione. Significa dire che una famiglia che cucina nella stessa cucina da oltre ottant’anni, con la stessa passione e la stessa cura, merita di stare al vertice. E, in fondo, significa ricordarci che la migliore esperienza gastronomica non è sempre quella più complessa o più costosa: a volte è semplicemente quella più vera.

Se hai l’occasione di passare da Napoli, Roma o San Giovanni in Persiceto, adesso sai dove prenotare. E se sei curioso di scoprire quali altri 110 indirizzi hanno conquistato un posto nella guida, la mappa della tradizione italiana è più ricca che mai: basta saperla leggere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.