Lo ammetto che per anni ho pensato che il lievito madre fosse una di quelle cose da veri maestri panificatori. Quella magia che si vede solo nei forni artigianali, con mani esperte che impastano e barattoli misteriosi che ribollono di vita. Poi un giorno ho trovato tra i quaderni di ricette di mia nonna un foglietto spiegazzato con scritto: “Il segreto è la pazienza… e un cucchiaino di miele”.

Non potevo non provarci. E sai che è successo? In cucina è nata una creatura viva e profumata che, ogni volta che la guardo crescere, mi fa sentire un po’ alchimista, un po’ bambina.

Fare il lievito madre in casa non è complicato come sembra, è un piccolo rito quotidiano, una coccola che regala un pane soffice, digeribile e con un profumo che ti avvolge appena apri il forno. E ti assicuro che, una volta assaggiato, il panificio sotto casa non avrà più lo stesso fascino.

Il lievito madre così non lo hai mai fatto: con il trucchetto della nonna è imbattibile

Cresce, respira e ti accompagna giorno dopo giorno. È una presenza in cucina che regala soddisfazioni immense, perché trasforma acqua e farina in un lievito naturale che non ha paragoni. Inoltre, è una base versatile, con il lievito madre puoi fare pane, focacce, pizze e persino dolci, tutti più leggeri e profumati. E la cosa più bella è che dietro non ci sono additivi o segreti da laboratorio, solo ingredienti semplici e genuini.

Ingredienti

400 g di farina 0

200 ml di acqua

2 cucchiaini di miele

Preparazione