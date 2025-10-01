Lo ammetto che per anni ho pensato che il lievito madre fosse una di quelle cose da veri maestri panificatori. Quella magia che si vede solo nei forni artigianali, con mani esperte che impastano e barattoli misteriosi che ribollono di vita. Poi un giorno ho trovato tra i quaderni di ricette di mia nonna un foglietto spiegazzato con scritto: “Il segreto è la pazienza… e un cucchiaino di miele”.
Non potevo non provarci. E sai che è successo? In cucina è nata una creatura viva e profumata che, ogni volta che la guardo crescere, mi fa sentire un po’ alchimista, un po’ bambina.
Fare il lievito madre in casa non è complicato come sembra, è un piccolo rito quotidiano, una coccola che regala un pane soffice, digeribile e con un profumo che ti avvolge appena apri il forno. E ti assicuro che, una volta assaggiato, il panificio sotto casa non avrà più lo stesso fascino.
Il lievito madre così non lo hai mai fatto: con il trucchetto della nonna è imbattibile
Cresce, respira e ti accompagna giorno dopo giorno. È una presenza in cucina che regala soddisfazioni immense, perché trasforma acqua e farina in un lievito naturale che non ha paragoni. Inoltre, è una base versatile, con il lievito madre puoi fare pane, focacce, pizze e persino dolci, tutti più leggeri e profumati. E la cosa più bella è che dietro non ci sono additivi o segreti da laboratorio, solo ingredienti semplici e genuini.
Ingredienti
- 400 g di farina 0
- 200 ml di acqua
- 2 cucchiaini di miele
Preparazione
- In una ciotola mescola farina, acqua e miele.
- Impasta con le mani finché non ottieni un panetto liscio.
- Mettilo in un barattolo di vetro, copri con una garza o un telo di cotone e lascialo riposare a temperatura ambiente, lontano dalle correnti d’aria, per 48 ore.
- Dopo 2 giorni preleva 200 g dal cuore del tuo impasto e mescolalo con 200 g di farina e 100 ml di acqua.
- Rimetti il nuovo panetto nel barattolo, copri e lascia riposare di nuovo 48 ore.
- Continua con i rinfreschi quotidiani per almeno 15 giorni.
- Vedrai il tuo lievito prendere forza e crescere con un profumo sempre più intenso.
- Dopo questo tempo sarà pronto, potrai conservarlo in frigo, rinfrescandolo ogni 4-5 giorni.
- Se lo tieni a temperatura ambiente, invece, ricordati di nutrirlo tutti i giorni.
- Il segreto? Utilizzare sempre la stessa proporzione.
- Aggiungi al primo impasto un pizzico di farina integrale: il profumo sarà ancora più intenso.