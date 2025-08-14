In questi anni, la catena di discuount Lidl è diventata uno dei punti fermi per tantissimi italiani e non solo per il rapporto qualità/prezzo degli alimenti. Lidl, infatti, vanta diverse vendite, dal reparto giardinaggio al piccolo arredamento, con prezzi super competitivi. Oggi, ad esempio, parliamdo di una incredibile offerta sta riscuotendno grandissimo successo.

Si tratta di un oggetto che non è solo funzionale, e dunque adatto ad ogni stanza della casa, ma anche dal design originale. Il prezzo? Meno di 30 euro.

Da Lidl il portavivande perfetto per ogni angolo della casa

Si tratta dunque di un complemento d’arredo che può dare un tocco in più alla tua casa, ovvero il carrello portavivande di Livarno Home, in vendita da Lidl al prezzo di 27,99 euro. Con il suo design d’acciaio si adatta perfettamente a casa con stile moderno, ma anche dove regna il gusto classico. Il colore scuro assicura un certo abbinamento con l’arredamento senza troppe forzature: le ruote permettono di usarlo quando serve per poi riporlo nell’angolo (o al centro della stanza come quasi tavolino, se preferite).

Del resto le dimensioni non sono ingombranti con 65,5 x 39 x 35,5 cm, con tre superfici di appoggio da organizzare a piacimento. È perfetto per la cucina, magari per organizzare un angolo tè o caffè se si ha poco spazio, da servire agli ospiti sempre sul carrello. Oppure in soggiorno, come porta-piantine per dare un tocco verde o raccogli oggetti, infine è utile anche nel bagno, dove appoggiare ad esempio phon o altro. Del resto, grazie alle 4 rotelle girevoli a 360° è comodissimo e molto facile da spostare.

C’è chi invece lo usa come un vero e proprio mobile dove appoggiare piccoli elettrodomestici (come forni elettrici, microonde o friggitrici ad aria), c’è chi invece lo trova utile per tenere a portata di mano i libri preferiti o altro. Infine, c’è chi lo usa come comodo aiutante per i lavori di giardinaggio (tenendo sempre a portata di mano innaffiatori, piccole palette o altri attrezzi utili) da tenere in un piccolo balcone da città.

Nell’offerta super vantaggiosa sono inclusi anche 3 anni di garanzia, ma come tutte le offerte del noto discount, la disponibilità è limitata e per pochi giorni: occorre dunque, per evitare brutte sorprese, prima di recarsi in negozio, verificare la presenza del prodotto sul sito del vostro negozio a marchio LIDL di fiducia.